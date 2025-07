FOLLONICA – Una grande festa per celebrare il passato e il presente di Senzuno, storico quartiere di Follonica. Con questa premessa mercoledì 23 e giovedì 24 luglio va in scena “Come Senz’uno artè”.

Protagoniste le vie senzunesi, che si animeranno grazie a varie postazioni in strada. Si parte il 23 luglio alle 17 e si replica il 24 luglio a partire dalle 18:30.

L’obiettivo dell’associazione Quartiere Senzuno è celebrare la storia, le persone, i negozi, i locali e l’anima autentica di Senzuno attraverso installazioni, musica, luci e fotografie che raccontano il passato e la memoria del quartiere.

«Con questo evento vogliamo valorizzare un quartiere storico, anche nel ricordo di tutte le attività storiche che ci sono state in passato – ha dichiarato il sindaco Matteo Buoncristiani -. Quello che ci interessa è coinvolgere tutti, i commercianti, i cittadini e i turisti presenti in questi due giorni. Ringrazio tutte le persone che per spirito di volontariato occupano il loro tempo per organizzare eventi nella nostra città. Non è scontato e so quanto impegno ci vuole per far sì che tutto vada bene».

«Per raccontare la storia dei bottegai di una volta, dei personaggi, dei locali come il Gatto Grigio, il Florida e il Gigliola abbiamo pensato ad alcune vie a tema specifico – ha spiegato Ugo Valentini, che ha curato le scenografie insieme a Stefano Gaggioli -. Via Curtatone sarà dedicata al Carnevale, via Goito dedicata alla ghisa, all’Ilva e a Leopoldo di Lorena; via San Martino ai fotografi e Via solferino pittori. In via Spiaggia di Levante ci sarà poi un tributo al Gatto Grigio, con qualcosa di particolare».

Nel quartiere si respirerà dunque aria di festa e ci sarà modo di rivivere il passato anche attraverso le atmosfere e le luci curate da Davide Bargagna, auto d’epoca e quattro attori del laboratorio dello spettacolo in costume anni ’50, che racconteranno la storia di Follonica e coinvolgeranno il pubblico.

Grande attenzione al lato musicale, curato per l’occasione da Stefano Scalzi: «L’obiettivo era quello di creare un teatro a cielo aperto – ha affermato Scalzi -. Cercheremo di ricreare una piccola “New Orleans” della Maremma, con musicisti che suoneranno alle finestre mentre la gente passeggia. Ci sarà un palco centrale in via della Repubblica pronto ad ospitare due spettacoli più grandi. Ad accompagnare la manifestazione anche Radio Diffusione Follonica in fondo a via della Repubblica, con interventi e intermezzi musicali».

Nelle varie postazioni spazio a gruppi musicali pronti ad allietare chi passeggia o cena nel quartiere. Si va dal rock dei gruppi più giovani a musicisti blues che proporranno le hit degli anni ’50 e ’60 in chiave jazz. Non mancherà infine la Fantomatik Orchestra, street band che percorrerà il quartiere con sonorità jazz e swing.

Abbiamo seguito la presentazione dell’evento con le foto di Giorgio Paggetti.