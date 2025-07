GROSSETO – Notti brave sulle spiagge con raid tra sdraio ed ombrelloni, baby gang sui bus, bullizzati con offese e sputi: qui, più che un “Sassolino”, ci vorrebbe una manciata di “breccino”! Comunque non è finita ed oggi infatti, veniamo ad occuparci dei vetusti e numerosi casi di maleodoranze moleste (L’immagine di copertina è stata realizzata con intelligenza artificiale).

Discariche, impianti agricoli, siti industriali e non solo, rappresentano luoghi da concentrazione di cattivo odore. A tale riguardo, il territorio di Grosseto non resta indietro e senza attendere graduatorie stilate da quotidiani e riviste, potrebbe porsi in lizza per aggiudicarsi il titolo di “città del puzzo”.

Diciamo che nel suo piccolo, si difende egregiamente, al punto che una zona residenziale cittadina, pur mantenendo il suono onomatopeico del suo grazioso e bucolico nome ufficiale, è stata per l’olezzo vagante, ribattezzata “Merdoleto” suscitando peraltro tra i residenti un plausibile risentimento. La Regione Toscana comunque si è mossa e contro la maleodoranza, si è dotata di un sistema di rilevamento elettronico per captare i cattivi odori. Si tratta dello IOMS che è stato nominato “naso elettronico”.

Testato per due anni il “naso” sarebbe oggi in grado, come ha dichiarato il Direttore dell’Agenzia dell’Ambiente della Regione Toscana, di riconoscere certi tipici odori. Ciò porterebbe a rivedere ed aggiornare le autorizzazioni ambientali rilasciate, applicando prescrizioni più stringenti. C’è però da evidenziare che questo IOMS o più semplicemente “naso elettronico” , inizierà ad essere attivo sul campo, non prima dell’estate 2026 per cui al momento temiamo che tutto resterà tale e quale.

Nel caso di Grosseto, circondata da otto impianti a biogas e da anni “impuzzolito”, le cose dunque non sembrano molto rosee. C’è è vero, un Comitato molto attivo e vivace, non sono mancati risultati, ma piacerebbe che gli attuali “tenutari” della cosa pubblica, mostrassero più volontà e non si tappassero il naso, fingendo di…non sentire il puzzo !