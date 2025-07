GROSSETO – Torna la nostra rubrica Maremma com’era, appuntamento fisso della domenica mattina sul nostro giornale.

Oggi vi proponiamo un gruppo di ragazzi in spiaggia o sulla riva di un lago o di un fiume. Non sappiamo chi siano questi ragazzi, la foto fa parte di un blocco di foto tra cui alcune scattate a Castiglione della Pescaia e altre a Orbetello. Non sappiamo dove sia stata scattata né chi siano le persone ritratte. Potrebbero essere gli anni ’60, ma anche questo è difficile da determinare con certezza. Qualcuno sembra in costume, qualche altro in mutande.

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratta può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

