FOLLONICA – Il palcoscenico è stato tutto per loro. Cento giovani e giovanissimi protagonisti della stagione Uisp appena conclusa sono stati premiati all’Acqua Village di Follonica con targhe, medaglie e pergamene. Si è infatti rinnovato lo Sport Day, l’appuntamento estivo che ormai da tradizione chiude la stagione dello sport amatoriale in provincia di Grosseto. A meritare gli applausi, in particolare, sono stati gli atleti che si sono distinti in pattinaggio, ginnastica artistica e pallavolo. E all’Acqua Village è stata festa, con tantissimi giovani e le loro famiglie. E le società che hanno potuto celebrare i propri portacolori: nella ginnastica Artistica Grosseto e Ginnastica Grifone; nel pattinaggio Libertas Grosseto, Cus Albinia, Pattinaggio Gavorrano, Follonica Hockey, Polisportiva Barbanella Uno, Pattinaggio Artistico Costa d’Argento, nel volley Uisp Grosseto Sda Pallavolo, Virtus Maremma e Volley Massa Marittima Ditta Muijo Genci.

Sorrisi e foto ricordo per tutti, con le premiazioni effettuate dai vicepresidenti Uisp Ilaria Sguazzini e Fabio Nocchi, da Gianni Lenzini e Federica Parricchi coordinatori di pattinaggio e pallavolo (presente anche il segretario generale Sergio Perugini), per Acqua Village dal direttore del parco di Follonica, Luca Serafini, e dal direttore marketing Riccardo Fara (presente anche la responsabile comunicazione Paola Villani).

“Siamo molto felici per come è andata questa giornata – sottolinea il direttore Luca Serafini – Ogni anno cerchiamo di accogliere nel miglior modo possibile gli sportivi e direi che ci siamo riusciti ancora una volta. Teniamo molto a questa collaborazione e ci fa piacere vederla crescere: abbiamo raggiunto il record di partecipanti, segno che questo evento piace”.

“Il giorno dello Uisp Day per noi è un evento, ma soprattutto un piacere – afferma il direttore marketing Riccardo Fara – perché ormai siamo una famiglia e questo è un evento per festeggiare insieme. Acqua Village crede tantissimo nello sport, questa collaborazione per noi è fondamentale”.

“E’ la giornata in cui Uisp celebra lo sport a tutti i livelli e in tutti i campionati – ricorda il vicepresidente Fabio Nocchi – Quest’anno ci siamo dedicati a tre discipline importanti, che abbiamo voluto celebrare oltre i premi raggiunti dai nostri atleti”.

“E’ stata una stagione molto buona per il pattinaggio – aggiunge il coordinatore Gianni Lenzini – come ha dimostrato anche la festa dello Sport Day. Significa che il pattinaggio è una delle discipline più importanti della Uisp e l’obiettivo è crescere ancora”.

“Abbiamo vissuto un’annata di cambiamento – chiosa il vicepresidente Nocchi – con il rinnovo delle cariche sociali. Uisp Grosseto è andata avanti e ovviamente le attività ordinarie al servizio della comunità non si sono mai fermate. Poi ci sono gli eccellenti risultati a livello regionale e nazionale che celebriamo con piacere”.