GROSSETO – Ai giorni nostri, molti utenti comunicano tra di loro tramite i social network, scambiando messaggi di testo, audio e video tramite le piattaforme. E le piattaforme più conosciute sono poche. Il gruppo Meta (proprietario tra l’altro di Facebook, Instagram, Whatsapp) ha deciso di introdurre gli abbonamenti in Europa.

Praticamente, l’utente che non vorrà più vedere le pubblicità, dovrà sborsare 7,99 euro al mese per essere “libero da advertising” e 5,00 euro al mese per ulteriori account del gruppo. Quindi, se una persona non vorrà più vedere le pubblicità, dovrà pagare la modica cifra di 12,99 euro mensili.

Praticamente come un abbonamento in palestra. Chiaramente, per gli utenti standard, ovvero quelli che non pagano alcun abbonamento, ci sarà un’ulteriore scotto da pagare oltre a vedere le pubblicità poiché, quando appariranno le inserzioni, si dovranno attendere anche alcuni secondi prima di poter riprendere la navigazione. Detto ciò, sono molto curioso di quanti abbonamenti saranno attivati e soprattutto di quante persone non cercheranno un’alternativa ad un sistema che ormai darà i contenuti più interessanti nella versione a pagamento. Dimenticavo per le persone che non saranno interessate all’abbonamento: si dovranno ri-accettare le condizioni di visualizzazioni delle pubblicità (dette inserzioni). Quindi, se troverete un messaggio del genere, non sarà una truffa. Accettate di navigare con pubblicità o a pagamento e continuate a divertirvi.