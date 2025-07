MARINA DI GROSSETO – Ambizione, competitività, modernità, un pizzico di glamour ma soprattutto attaccamento alla propria comunità, con una citazione speciale. E’ la sintesi della presentazione ufficiale delle maglie della stagione 2025-’26 del Grosseto calcio, nella location speciale della piazza del Porto di Maremma a Marina di Grosseto, davanti ad un fitto pubblico di grossetani, tifosi, curiosi e addetti ai lavori (foto di Paolo Orlando).

Le nuove maglie del Grosseto 2025-26

Rispettata in pieno la linea guida “Faremo di tutto per rendere felici la città e i tifosi”, nuova ispirazione delle presenti e future scelte societarie unioniste. Il tutto in collaborazione coi preziosissimi partner Erreà e Toscano, che hanno fornito rispettivamente maglie e divise, ma importante anche la recente collaborazione con Porto di Maremma.

Tre le versioni della nuova maglia, ovvero con sfondo rosso, bianco e nero, con riportati simboli storici della città di Grosseto, a testimonianza del legame indissolubile tra il club e il suo territorio, primo fra tutti “Grosseto di Maremma sei regina”, noto incipit dell’inno del Grifone.