CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Sabato sera un ragazzo accoltellato sul molo; fuochi d’artificio sono stati esplosi in pieno centro; degrado dilagante. Episodi che raccontano una situazione ormai fuori controllo”. Ad affermarlo è il circolo di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia.

“Eppure, proprio nei giorni precedenti, l’amministrazione comunale firma protocolli e organizza incontri pubblici sul tema sicurezza – proseguono -. Un paradosso grottesco: mentre la comunità vive un’estate difficile, con crescenti problemi di convivenza civile, la narrazione istituzionale che passa dai canali social continua a dipingere una Castiglione patinata e irreale. Come Circolo di Fratelli d’Italia denunciamo con forza questa situazione. Di fronte a fatti gravi, la risposta del sindaco è una minimizzazione inaccettabile: ‘lite fra loro, la movida non c’entra, era una serata bellissima’”.

“Ma come si può liquidare con tanta superficialità una situazione così drammatica? Serve lavoro serio, silenzioso e responsabile – prosegue Fdi -. Non slogan scadenti. L’amministrazione ha continuato per anni a negare l’esistenza del problema sicurezza durante la stagione estiva e ora prova ad aggiustare in corsa ciò che era evidente da tempo. Fratelli d’Italia avanza invece proposte concrete. Pensiamo, ad esempio, a un intervento strategico lungo il tratto portuale del canale: un nuovo impianto di illuminazione e la concessione di spazi per piccoli mercatini mobili darebbero nuova vita a una zona oggi abbandonata e tristemente nota per episodi ben lontani dalla legalità e dal turismo”.

“Investire in quella zona significa restituirle centralità urbana, creando un luogo capace di unire mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, socialità e qualità della vita – conclude Fdi -. Serve una gestione partecipata, che coinvolga imprese locali, associazioni e istituzioni, con una visione chiara: trasformare un’area strategica in un volano di sviluppo, non in una terra di nessuno”.