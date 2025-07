GROSSETO – Il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma e Trenitalia hanno siglato un importante accordo per la valorizzazione del territorio, della sua storia e del suo patrimonio storico-artistico.

Fino al 31 dicembre 2025 i possessori di biglietti e abbonamenti Intercity, Intercity Notte e Regionale di Trenitalia validi per raggiungere Grosseto avranno diritto al biglietto d’ingresso al museo per adulto ridotto a un costo di 2,50 euro anziché 5 euro a una visita guidata gratuita alla mostra in corso e riceveranno una guida divulgativa del Maam.

Tutte le specifiche dell’accordo sono consultabili sia sul sito del Museo che su quello di Trenitalia.

Il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, situato nel centro storico di Grosseto, racconta la storia del territorio dalla preistoria all’età moderna. Un’istituzione culturale radicata nella comunità locale ma sempre più proiettata in una dimensione nazionale, con l’obiettivo di consolidarsi come punto di riferimento per la promozione culturale della Maremma.

“L’accordo siglato con Trenitalia rappresenta un volano importante per la promozione culturale – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. Arriva in un momento ricco di proposte per Grosseto: dalle mostre Rex Rusellarum e Giubileo 2025 al Maam, a Lux Anima presso la Chelliana, fino a Capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti a Clarisse Arte, i viaggiatori in arrivo potranno godere di un’offerta culturale articolata e di qualità”.

“È davvero bello unire il nome del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma con quello, prestigioso, di Trenitalia – commenta Luca Giannini, direttore scientifico del Maam –. Il museo viaggerà per un po’ sui treni, visibile alle migliaia di utenti che ogni giorno scelgono questo mezzo di trasporto per i propri spostamenti. L’accordo nasce da un felice incontro al Maam con Luca Pasini, Massimo Banti ed Evelyn Falleroni di Trenitalia, con i quali si è creata da subito un’ottima intesa e che ringrazio sinceramente per il lavoro svolto”.