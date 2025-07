POGGIOFERRO – La frazione di Scansano si è risvegliata oggi, 19 luglio, con un sorriso in più. Nelle ex scuole elementari di Poggioferro, chiuse da oltre trent’anni e utilizzate finora prevalentemente come seggio elettorale, è stata inaugurata proprio stamani la nuova sede Auser, uno spazio di comunità che rinasce grazie alla spinta di una vera e propria “dozzina della generosità”: dodici volontari che hanno deciso di esserci, con impegno e cuore, fin dal primo giorno. Curando ogni minimo dettagli: dal rinnovo dei locali fino alla sistemazione della sala per il grande giorno.

L’inaugurazione, partecipata e carica di emozione, ha visto anche l’intitolazione del centro a Basilio Rossi, storico volontario della comunità di Poggioferro. A scoprire la targa a lui dedicata, i figli Alessandro e Barbara, davanti a un pubblico attento e commosso.

Uffici, ma anche tornei di burraco, sessioni di ginnastica e attività culturali

Il centro Auser non sarà solo un punto di supporto per le pratiche sanitarie o per l’assistenza agli associati. Già da domani, infatti, aprirà le porte a un torneo di burraco, primo appuntamento di una serie di attività ricreative a cadenza regolare includeranno anche corsi di ginnastica. Sono previsti anche incontri culturali, presentazioni di libri e molto altro. Gli uffici saranno presidiati almeno due volte a settimana, mentre il calendario degli eventi sarà costantemente aggiornato e comunicato.

«Siamo felici ed emozionati – ha detto Carlo Pellegrini, presidente di Auser Scansano – Questa inaugurazione è il frutto dell’attività di tutti quei volontari che hanno cderuto in questoi progetto fin dal primo momento. Il merito è tutto loro. Questa sede non è solo un punto d’incontro, ma un simbolo di rinascita per tutto il paese. Poggioferro aspettava da tempo un luogo così, e oggi possiamo dire che ce l’abbiamo fatta, grazie a chi ha deciso di mettersi in gioco».

Alla cerimonia, che non ha mancato di ringraziare ogni singolo collaboratore, anche i dipendenti del Comune di Scansano, erano presenti, tra gli altri, Alessandro Conforti (in rappresentanza di Auser Toscana), e l’amministrazione comunale con la sindaca Maria Bice Ginesi, il vicesindaco Matteo Ceriola e l’assessora Irene Terzaroli. Presenti anche la Misericordia di Roccastrada, che opera anche sul territorio di Scansano, e Doriana Melosini, presidente dell’associazione Le Lase di Maremma APS, da anni attiva nel mondo del volontariato. Tra gli ospiti anche il poeta Fabrizio Pistolesi, che tornerà presto a Poggioferro per presentare il suo libro proprio nella nuova sede Auser.

All’Auser il giardino della legalità intitolato a Ilaria Alpi

La sede Auser di Poggioferro è, insieme a quella di Pancole, uno dei “distaccamenti” dell’Auser Scansano sul territorio comunale ad avere in dotazione non solo uffici ma anche stanze per le attività ricreative. In più, ha anche un giardino che presto sarà inaugurato come “Giardino della legalità” con una targa intitolata a Ilaria Alpi.

«Questa è una sede pensata per tutte le generazioni – ha aggiunto Pellegrini – dove l’invecchiamento attivo si traduce in partecipazione, socialità e aiuto reciproco. È questo lo spirito dell’Auser, ed è bello vedere che anche qui a Poggioferro ha trovato casa».

Con circa 800 iscritti in tutto il comune di Scansano e sei mezzi a disposizione per gli accompagnamenti, l’Auser è una presenza sempre più radicata nel tessuto sociale locale. Per contattare la nuova sede è possibile, intanto, chiamare il numero centrale 0564 509116: presto sarà attivo anche un numero diretto per Poggioferro.

L’iniziativa ha trovato una frazione particolarmente soddisfatta della nuova apertura, così come il Comune. «È un onore e un piacere sostenere le iniziative dell’Auser – dicono dall’amministrazione comunale in una nota – Grazie a iniziative come questa, dei luoghi che prima erano abbandonati, tornano a nuova vita. Grazie all’Auser, al suo presidente Carlo Pellegrini, a tutto il direttivo e soprattutto a tutti i volontari che, grazie alla loro opera instancabile, rendono l’Auser una delle realtà più vive e dinamiche del Comune di Scansano».