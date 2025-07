GROSSETO – Una lite pesante, con insulti e grida. Una zuffa per un parcheggio tra due cittadini.

In molti hanno assistito alla lite tra due uomini avvenuta questa mattina nella cosiddetta “Camera calda”, ossia quel parcheggio che si trova proprio davanti all’entrata del pronto soccorso e che è in genere riservato alle ambulanze in soccorso.

Il parcheggio, che si trova in cima alla rampa per il Ps dell’ospedale Misericordia di Grosseto, è riservato ad automediche e mezzi di soccorso, ma, in caso di emergenza, viene usato anche dai cittadini per far scendere pazienti che non possono camminare.

Ovviamente in questi casi le auto possono sostare solo per pochi minuti, il tempo di scendere la persona da soccorrere e poi la vettura va subito spostata e portata altrove.

Questa mattina sul posto si trovavano due auto. Uno degli addetti ha detto al proprietario di uno dei due mezzi di spostare la macchina al più presto e l’autista, per tutta risposta, avrebbe chiamato in causa un’altro mezzo lì parcheggiato.

La cosa non sarebbe piaciuta al proprietario della seconda auto e tra i due sarebbe scoppiato un violento alterco che ha richiamato anche qualcuna delle persone in attesa di essere vistate.