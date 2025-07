GROSSETO – Altri due nuovi arrivati per l’Us Grosseto, che sceglie esperienza e qualità aggiudicandosi le prestazioni sportive di Lorenzo Gonnelli e Francesco Disanto rispettivamente fino al 2028 e al 2027. Classe 1993, con 240 presenze in Serie C e 55 in Serie B, Gonnelli porta in dote una carriera vissuta interamente nei professionisti, impreziosita anche da 2 gol messi a segno con le maglie – tra le altre – di Livorno, Pontedera, Cesena e Audace Cerignola. Un innesto di peso per il pacchetto arretrato, pronto a lottare con il cuore.

Genio e sregolatezza del fronte offensivo per Disanto, che con 380 presenze complessive, di cui 230 in Serie C e 61 gol all’attivo, ha incantato i tifosi con le sue serpentine nei campi di Siena, Pontedera, Lucca, Arezzo e Trento rivelandosi un talento imprevedibile, un numero 10 che accende la fantasia.

Nel frattempo, è confermata a stasera 19 luglio alle 21:30 la presentazione ufficiale delle nuove maglie realizzate in collaborazione con Erreà, partner tecnico di assoluto prestigio tornato a vestire i colori del Grifone. Location speciale la piazza dell’altro nuovo partner Porto di Maremma a Marina di Grosseto, per un evento nell’evento a ingresso gratuito, aperto a tifosi, curiosi e addetti ai lavori.