GROSSETO – “La gattina in foto non viene più a mangiare da una settimana nel punto dove di solito era governata, nella zona industriale Grosseto nord”. A chiedere aiuto è Elisa, che accudiva la gatta a Grosseto.

“Purtroppo è l’ennesima scomparsa nel nulla che mi fa pensare… l’abbiamo cercata ovunque – prosegue -. Per chi la accudiva tutti i giorni è comunque un dolore. È una gattina giovane molto paurosa ma abitudinaria, veniva sempre alla stessa ora a mangiare. Chiunque avesse notizie o la avesse vista viva o morta contatti il numero 3286227136”.

“Volevo al contempo rappresentare la situazione di chi come me ogni giorno si batte a difesa dei gatti randagi da anni – continua -. Ho chiesto a Comune ed associazioni di cercare un sostituto che potesse prendere in carico una situazione che da tantissimi anni mando avanti da sola e che al momento non posso più gestire. Nessuna risposta. I gatti da sfamare purtroppo sono ancora tanti in quella zona (molto abbandonati, tra cui una gattina siamese) e non vorrei lasciarli senza cibo perché non avrebbero veramente più niente da mangiare”.

“Faccio un appello se qualcuno potesse ‘succedermi’… So che è un grosso impegno ma è per non lasciare gli animali senza un punto di sostentamento”.