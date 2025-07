RISPESCIA – Il Comitato per lo sviluppo sostenibile di Rispescia, nato nei giorni scorsi con vasta e crescente partecipazione popolare, ha rivolto un invito formale all’assessora all’Ambiente Erika Vanelli per un incontro pubblico da tenersi a Rispescia prima del Consiglio comunale del 28 luglio.

«L’installazione dell’antenna a ridosso delle abitazioni – dichiara il presidente Carmine Caracciolo – sta sollevando preoccupazioni profonde in tutta la comunità. In queste settimane, molti cittadini hanno espresso interrogativi legittimi su mappe, regolamenti e procedure. Abbiamo bisogno di risposte. E pretendiamo trasparenza».

Il Comitato chiede «un confronto pubblico diretto, per discutere le numerose incongruenze che stanno emergendo, in particolare riguardo la localizzazione dell’impianto, la coerenza con le mappe comunali e la tutela dei residenti e della scuola. Questo confronto – sottolinea Caracciolo – non è solo nell’interesse della cittadinanza, ma anche in quello dell’amministrazione, che ha ancora la possibilità di intervenire in autotutela per sospendere il procedimento. Ignorare queste segnalazioni potrebbe esporre il Comune a responsabilità e potenziali danni erariali, se venissero accertate illegittimità».

Nel caso in cui non fosse possibile organizzare l’incontro prima del 28, il Comitato chiede che nel dibattito consiliare venga riservato spazio per portare formalmente le osservazioni dei cittadini. Il Comitato si dice pronto a percorrere ogni strada legittima per impedire la realizzazione dell’impianto nelle attuali condizioni e, con queste finalità, continua a raccogliere adesioni e sostegno.