Foto di repertorio

BAGNO DI GAVORRANO – Si è appena conclusa la stagione sportiva per le pattinatrici di Bagno di Gavorrano. Dopo un’annata di lavoro, impegno e crescita, in gara e negli allenamenti, le minerarie hanno partecipato ai campionati nazionali Uisp raggiungendo buoni risultati, sia in categoria che in formula.

In categoria Alice Sapienza si è classificata terza nella specialità di libero e di obbligatori, mentre nel solo libero nono posto per Noemi Rondelli, sesto per Giorgia Forlani e quinto per Marta Pinzaferri quinta

In formula nella specialità libero sesta piazza per Vittoria Bertelli, quarta per Giulia Salusti Baciu e terza per Aurora Paino. Anche Maya Calvelli nella specialità di libero ha preso parte ai campionati, mentre Noemi Formisano nella specialità di solo dance.

La società ringrazia in particolare le insegnanti Laura Carnevale, Laura Schiffini, Desiree Puliti, Alessia Santucci, Melissa Giovannelli e alla preparatrice atletica Francesca Lattuca e aggiunge: “Vi aspettiamo tutti per il saggio di fine anno che si terrà il 2 agosto alle 21 alla nostra pista di pattinaggio”.