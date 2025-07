GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto supera i cugini del Bbc e si prende matematicamente il sesto posto in classifica. La decima vittoria dei biancorossi è arrivata contro il Reggio Emilia per 1-0, grazie all’ennesimo fuoricampo della stella statunitense Brandon McIlwain (nella foto di Noemy Lettieri).

Allo Jannella è andata in scena una gara estremamente complicata, con entrambe le squadre bloccate sullo 0-0 per quasi tutto il match. Sul monte di lancio emiliano sono saliti ben quattro lanciatori, ovvero Faini, Zanchi, Ciofani Solano e Riccò Panciroli, mentre per il Big Mat Bsc Grosseto i primi sette inning sono stati affidati al braccio del nazionale under 23 Marco Artitzu, rilevato poi dall’altro azzurro Giacalone Daza. Nell’ultimo tempo è andato, però, in battuta Brandon McIlwain e ha sparato la pallina fuoricampo, permettendo al Bsc di vincere 1-0 e blindare il sesto posto.

I biancorossi, quindi, qualificati ai play off di Serie A, giocheranno contro il Ronchi dei Legionari, la squadra friulana che con 14 vittorie e solo 6 sconfitte ha dominato il girone C, superando anche il Verona, il Rovigo e il Padova.

Successione punti

Reggio Emilia: 000 000 000

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 001

Battitori:

Reggio Emilia: Saenz Albornoz 8 (1/4), Barbet 6 (0/3), Rodriguez Galdon 9 (2/4), Rodriguez Lopez 3 (0/3), Tejada Fernandez 2 (1/3), Perez Lo Giudice 5 (0/3), Urena Sepulveda 7 (0/3), Marchi DH (0/2, Dentoni 0/1), Ceriali 4 (0/3);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (0/4), Aloma Herrera 5 (0/3), McIlwain 8 (1/3), Lopez 2 (1/3), Isenia 9 (0/3), Ambrosino DH (1/3), Marucci 3 (0/3), Piccinelli 7 (0/3), Luciani 4 (1/3).

Lanciatori

Reggio Emilia: Faini (1.0 IP, 1 BB), Zanchi (3.0 IP, 1 BB, 4 SO), Ciofani Solano (3.0 IP, 2 H, 3 SO), Riccò Panciroli (1.0 IP, 2 H, 3 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Artitzu (W, 7.0 IP, 4 H, 1 BB, 4 SO), Giacalone Daza (2.0 IP, 4 SO).

Arbitro capo: Valfrido Migliorini

Arbitro 1B: Simone Menicucci

Arbitro 3B: Samuele Prisco