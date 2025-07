SASSOFORTINO – Prende il via a Sassofortino il campo scuola di protezione civile “Protezione Civile in Campo”, un’iniziativa di Anpas Toscana dedicata a ragazzi e ragazze dai 9 ai 13 anni volta a promuovere la cultura della prevenzione e la conoscenza del sistema di protezione civile.

Il programma, ricco di attività teoriche e pratiche, si svolgerà dal 21 al 26 luglio, coinvolgendo tutte e tutti i partecipanti in un percorso formativo completo e stimolante.

Durante la settimana di convivenza al campo, i ragazzi e le ragazze avranno l’opportunità di imparare a collaborare, immergendosi nel mondo della Protezione Civile, affrontando tematiche fondamentali attraverso lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. Saranno previste attività di montaggio e gestione del campo, incontri con esperti e esperte del settore, e momenti dedicati alla scoperta delle diverse branche della Protezione Civile, come le unità cinofile Anpas e le comunicazioni radio con Copass. Un momento saliente del programma sarà la trasferta a Grosseto per visitare importanti realtà operative del territorio, tra cui il IV Stormo e la struttura dell’elisoccorso Pegaso2, per toccare con mano il lavoro quotidiano e il supporto operativo tra forze armate, protezione civile e soccorso.

Il programma includerà anche importanti sessioni formative sulle tecniche di primo soccorso, come il Basic Life Support Defibrillation (Blsd), fondamentali per affrontare situazioni di emergenza. Non mancheranno approfondimenti sulla tutela ambientale e sull’Anti Incendio Boschivo (Aib) con gli amici di Vab Colline Metallifere, con esercitazioni che metteranno alla prova le competenze acquisite.

La settimana si concluderà con una cena finale con genitori e familiari e la consegna degli attestati di partecipazione, un momento di condivisione e celebrazione dei traguardi raggiunti. Il campo scuola “Protezione Civile in Campo” rappresenta un’importante occasione per giovani ragazzi e ragazze di apprendere nozioni fondamentali sulla sicurezza, l’emergenza e la cittadinanza attiva, contribuendo a formare una nuova generazione più consapevole e preparata ad affrontare le sfide del futuro.