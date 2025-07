GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 18 LUGLIO

AMIATA

Fino al 19-7-2025 – Santa Fiora ospita l’orchestra dei ragazzi di Fiesole: due i concerti gratuiti

Fino al 20-7-2025 – Castel del Piano accende l’estate con la Festa della Birra 2025

Fino al 25-7-2025 – “Le nozze di Cana”: l’artista Skim realizza un nuovo murale nel borgo

Fino al 25-7-2025 – A Castel del Piano tornano gli “Artigiani a Palazzo”

CAPALBIO

18-7-2025 – “Cammini d’arte e musica”: appuntamento nel centro storico tra artigianato e spettacolo

Fino al 25-7-2025 – Da “Dragon trainer” a “No other land”: ecco la programmazione estiva del Nuovo cinema Tirreno

Fino al 6-8-2025 – Rocas torna a esporre: mostra a palazzo Collacchioni dopo 40 anni di “silenzio pittorico”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 20-7-2025 – Weekend a Castiglione: dalla musica di Erminio Sinni ai primi eventi del Palio marinaro

Fino al 27-7-2025 – A Castiglione torna l’Ecofesta “Tortelli e Calamari”: ecco tutto il programma

FOLLONICA



Fino al 27-7-2025 – “Perché guardiamo il mare”: l’artista senese Fabio Mazzieri espone in Pinacoteca

GAVORRANO

18-7-2025 – “Noi e il lupo”: a Ravi Marchi nuovo appuntamento con le “Notti della natura”

GROSSETO

18-7-2025 – Summer Carnival a Marina: tutti in piazza per lo schiuma party in maschera con dj Megawatt

18-7-2025 – “Inf’art”: il racconto “Mimi e Istrioni” in scena a Grosseto

18-7-2025 – “Asteroidi pericolosi e come schivarli”: serata astronomica all’osservatorio di Roselle

18-7-2025 – Musica alla chiesa di San Francesco: il violino di Aiman Mussakhajayeva con l’Orchestra “Città di Grosseto”

Fino al 19-7-2025 – Doppio appuntamento in memoria di Borsellino a Marina di Grosseto: «No a tutte le mafie»

Fino al 19-7-2025 – “Maremma archeofilm”: a Grosseto tre serate tra cinema, scoperte e civiltà antiche

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 31-7-2025 – Tra arte, musica e sapori: tutti gli eventi di luglio a Magliano in Toscana

MANCIANO

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

Fino al 31-8-2025 – Mostra: il polo culturale “Pietro Aldi” celebra il centenario di Giovanni Spadolini

MASSA MARITTIMA

Fino al 19-7-2025 – Tra numeri, arte e realtà: al via la nuova mostra alla Galleria Spaziografico

MONTEROTONDO MARITTIMO

Fino al 27-7-2025 – Monterotondo Marittimo celebra i sapori della tradizione: torna la Sagra della Pecora e del Maiale

ORBETELLO

Fino al 27-7-2025 – Un mese tra arte e artigianato: alla Guzman c’è il festival delle ceramiche

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

ROCCASTRADA

18-7-2025 – Al via l’estate montemassina: da “Calici sotto il castello” ai concerti. IL PROGRAMMA

SABATO 19 LUGLIO

AMIATA

19-7-2025 – “L’altra storia del bello”: al castello Aldobrandesco viaggio tra arte, filosofia e storia

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

19-7-2025 – “Sinfonie d’estate”: a Punta Ala il concerto con la violinista Aiman Mussakhajayeva

FOLLONICA



19-7-2025 – Edoardo Leo sul palco con “Ti racconto una storia”: appuntamento alle Ferriere

GROSSETO

19-7-2025 – A Batignano la Festa dello Gnocco recupera: appuntamento a sabato 19 luglio

MAGLIANO IN TOSCANA

19-7-2025 – Tra canti e tradizione: il coro de “Le Donne di Magliano” in concerto in piazza

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

MONTE ARGENTARIO

19-7-2025 – Teatro in piazza: in scena a Porto Ercole gli “Inguaribili romantici”

MONTEROTONDO MARITTIMO

ORBETELLO

19-7-2025 – “Le notti dell’archeologia”, alla scoperta del territorio. Appuntamento all’ex polveriera Guzman

PITIGLIANO

DOMENICA 20 LUGLIO

AMIATA

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA



20-7-2025 – “Sulla via del ferro”: tuffo nella storia della siderurgia tra Scarlino e Follonica

GROSSETO

MASSA MARITTIMA

MANCIANO

MONTEROTONDO MARITTIMO

ORBETELLO

PITIGLIANO

ROCCASTRADA

SCARLINO

20-7-2025 – Parte da Scarlino il tour toscano di Andrea Gozzi e Fred Péloquin

20-7-2025 – “Sulla via del ferro”: tuffo nella storia della siderurgia tra Scarlino e Follonica