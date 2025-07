FOLLONICA – È stato trovato, in stato di avanzata decomposizione, il cadavere di un uomo all’interno del suo appartamento.

La scoperta risale alla giornata di ieri, 17 luglio, quando i carabinieri sono stati chiamati dai vicini a causa dell’odore nauseante che proveniva dalla casa. I militari sono quindi intervenuti all’interno di un appartamento in via Donizetti dove hanno fatto la macabra scoperta.

Il corpo appartiene presumibilmente a un uomo di 60 anni, residente nel appartamento, ma essendo in avanzato stato di decomposizione non è stato possibile identificarlo con certezza. Sarà l’esame autoptico a stabile sia l’identità che le cause della morte. Al momento è infatti ignoto il motivo del decesso, che a prima vista comunque non fa pensare a una morte violenta.

Dai primi rilievi si presume che l’uomo sia morto da almeno 15 giorni.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Follonica e di Grosseto. Il corpo è stato trasferito all’obitorio dalle onoranze funebri “Vanni Terramoccia e Tosi” dove ora è a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’autopsia.

La casa è stata sequestrata per tutti i rilievi del caso. Indagano i carabinieri.