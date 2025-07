MONTE ARGENTARIO – Anche quest’anno la ruota del Rotary Club Monte Argentario ha girato con il tradizionale passaggio del collare, momento simbolico che segna l’inizio del nuovo anno rotariano 2025-2026.

Marcello Mancini, presidente uscente, ha passato il testimone a Lucia Bracci, nuova presidente del club, alla presenza di soci, familiari, amici e autorità rotariane. Nel suo saluto, Mancini ha ripercorso i principali traguardi raggiunti durante il suo mandato, ringraziando il club per la collaborazione e il costante supporto. A raccogliere il testimone, con emozione e determinazione, è stata Lucia Bracci, che ha sottolineato l’importanza della continuità e dell’impegno condiviso, con una particolare attenzione al mondo della scuola, della formazione e al sostegno delle persone anziane e più fragili.

Durante la serata, un ultimo e commosso intervento è stato dedicato ai Rotaractiani del Club Monte Argentario, che hanno concluso il loro percorso come giovani del Rotaract. Un gruppo coeso e appassionato, il cui impegno costante negli anni ha portato alla realizzazione di numerosi progetti solidali a beneficio della comunità argentarina, lasciando un segno profondo e positivo nella vita del Club e del territorio.

Il nuovo anno rotariano si apre sotto il motto internazionale “Uniti per fare del bene”, un invito alla coesione e all’azione concreta che assume un significato ancora più profondo con la nomina di Francesco Arezzo, rotariano italiano originario di Ragusa, a Presidente Internazionale del Rotary: una notizia che riempie d’orgoglio l’intera comunità rotariana italiana.

Primo appuntamento dell’anno dedicato alla solidarietà, con lo spettacolo “Inguaribili romantici”, scritto, diretto e interpretato da Giacomo Moscato e Fabio Cicaloni, in programma sabato 19 luglio alle ore 21.30 in Piazza Santa Barbara a Porto Ercole. Un’occasione per vivere insieme la cultura, l’emozione e il valore del servizio, al quale tutti sono invitati.