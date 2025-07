MONTE ARGENTARIO – “La situazione dei rifiuti nel Comune di Monte Argentario continua a essere un tema di grande preoccupazione per cittadini e visitatori, nonostante alcuni interventi tampone e l’introduzione di nuovi bidoni. Purtroppo, cambiano i suonatori, ma la musica rimane sempre la stessa: il problema della gestione dei rifiuti sembra essersi fossilizzato in un ciclo di inefficienza e disorganizzazione che non accenna a migliorare”. Le critiche alla gestione dei rifiuti arrivano dal gruppo consiliare Svolta per l’Argentario.

“Uno dei punti più evidenti è rappresentato dai bidoni nuovi, che pure sono stati posizionati per cercare di risolvere le criticità storiche – proseguono -. Tuttavia, la presenza di contenitori che emanano odori sgradevoli, sia lungo le passeggiate sia nelle vicinanze delle abitazioni, testimonia come il problema non sia stato affrontato in modo efficace. La mancanza di una corretta raccolta differenziata e di una manutenzione adeguata si traduce in un degrado ambientale e in un disagio quotidiano per i residenti e per i turisti, che spesso si trovano a dover sopportare odori sgradevoli e accumuli di spazzatura non correttamente separata, come accusato dagli amministratori che scaricano ogni responsabilità sull’incapacità di differenziare, spesso voluta, altre volte dovuta ad atteggiamenti colpevolmente indolenti dei cittadini. Addossare le proprie incapacità a gestire una condizione difficile, non deve ledere la dignità e offendere l’intelligenza del cittadino”.

“Per quanto riguarda la pulizia delle strade, il quadro è altrettanto deludente. La mancanza di un servizio di lavaggio/igienizzazione puntuale rende le vie del nostro comune sporche e trascurate, contribuendo a una percezione di abbandono e incuria – prosegue Svolta per l’Argentario -. Per fortuna la passata domenica c’ha pensato la divina provvidenza, che ha lavato strade e marciapiedi. A completare il quadro, c’è la questione dei costi. La ricezione del pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) da parte di tutti i cittadini è ormai un dato di fatto, con importi che risultano essere piuttosto pesanti rispetto ai servizi effettivamente forniti e rispetto ai paesi limitrofi, benché le tariffe in corso si riferiscono ai risultati della raccolta 2023, senza un’effettiva garanzia da parte del gestore, di apportare una significativa riduzione tariffaria, a partire dall’ annualità 2027. Questa disparità alimenta il malcontento e rafforza l’impressione che il sistema di gestione dei rifiuti nel nostro comune sia poco trasparente e poco efficiente”.

“Questa sarebbe la famosa ‘rivoluzione rifiuti Vaiani’ per la quale abbiamo dato anche incarichi? Monte Argentario si merita la svolta importante – conclude l’opposizione -: migliorare la gestione dei rifiuti, rendere più efficaci i servizi di raccolta e pulizia, e garantire una maggiore trasparenza sui costi sostenuti dai cittadini. Solo attraverso un approccio serio, pianificato e condiviso si potrà sperare di uscire da questa situazione stagnante e di restituire al nostro territorio il decoro e la qualità di vita che merita”.