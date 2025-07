GROSSETO — La città dà l’addio a Mariasole Peccianti, scomparsa a soli 46 anni dopo una lunga malattia.

Mariasole era molto conosciuta in città, era alla guida dell’Hotel Maremma, storico albergo situato nel cuore del centro, in via Fulceri De Calboli.

Dopo la scomparsa del nonno Walter, decano degli albergatori grossetani venuto a mancare nel 2015, Mariasole aveva gestito l’albergo come da tradizione di famiglia. Prima accanto al padre Maurizio, poi da sola, portando avanti un’eredità fatta di accoglienza, professionalità e calore umano.

Oltre ai genitori Maurizio e Graziella e alla sorella Camilla, Mariasole lascia anche il cugino Leonardo, titolare della Locanda dei Medici. La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità grossetana, che ne ricorda la gentilezza e il suo sorriso.

I funerali si terranno oggi pomeriggio, venerdì 18 luglio, alle 15 nella Chiesa di San Francesco.