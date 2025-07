CAPALBIO – È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi dei canoni di locazione per l’anno 2025.

Per presentare la domanda è necessario, tra i vari requisiti, essere residenti nel comune di Capalbio e non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare che si trovi a meno di 50 km dal territorio comunale.

“Invitiamo i residenti – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – a leggere attentamente il bando e di valutare se hanno o meno tutti i requisiti richiesti per presentare la domanda. Poter ottenere un contributo per i canoni di locazione può essere un aiuto concreto per l’economia di una famiglia”.

Per ottenere il contributo è necessario fare domanda entro le ore 12 di mercoledì 20 agosto. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio: https://bit.ly/450hBhV