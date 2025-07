GROSSETO – Tutto pronto per le ultime due gare della regular season. Il Big Mat Bsc Grosseto, guidato dal manager Enrico Vecchi, sfiderà allo stadio Jannella il fanalino di coda Reggio Emilia. L’obiettivo è quello di vincere, senza preoccuparsi così del risultato del Bbc e blindare il sesto posto. “La stagione è andata oltre ogni più rosea aspettativa – commenta il presidente del Big Mat Bsc Grosseto, Antonio Pugliese -. Abbiamo allestito una squadra con tanti giovani promettenti capaci di firmare il record di vittorie in Serie A per il Bsc, ben nove, e che puntasse al mantenimento della categoria”.

Le due gare si giocheranno sabato 19 luglio, alle ore 16 e alle 20, allo stadio Jannella. I biancorossi si presenteranno con la squadra al completo, salvo l’assenza di Giordani che ancora non ha recuperato della forte contusione al ginocchio rimediata contro il Nettuno 1945. “La nostra speranza – prosegue Pugliese – è quella di vincere entrambe le gare e blindare il sesto posto. In questo modo potremo sfidare ai play off il Ronchi dei Legionari, squadra molto ben organizzata, e poi, eventualmente, vedercela con il Macerata o con il Bologna”.

Le ultime partite della regular season sono anche l’occasione per ringraziare tutti i giocatori e lo staff della prima squadra del Big Mat Bsc. “Ringrazio con tutto me stesso – conclude il presidente biancorosso – i ragazzi, il manager Enrico Vecchi, il pitching coach Emiliano Ginnaneschi, il bench coach Alberto D’Auria e i coach Antonio Momi, Lino Luciani e Alessandro Cipriani. Se il Bsc Grosseto ha ottenuti questi ottimi risultati e i ragazzi sono cresciuti così tanto in questi mesi, è perché vantiamo uno staff tecnico eccezionale”.

L’ingresso sarà gratuito per gara uno, mentre per la seconda partita il biglietto avrà un costo di dieci euro (gratuito, invece, per gli under 15). Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Big Mat Bsc Grosseto (www.bscgrosseto.it) e i canali social ufficiali della società biancorossa (foto Lettieri).