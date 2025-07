CASTEL DEL PIANO – “Negli ultimi tempi sull’ospedale di Castel del Piano è calato un preoccupante silenzio, mentre assistiamo a un progressivo ridimensionamento che non può essere ignorato. Tagli e riorganizzazioni stanno penalizzando l’intera comunità amiatina, che da tempo lamenta un netto peggioramento della presenza dell’assistenza sanitaria sul territorio “. A dirlo è il capogruppo di opposizione in Consiglio comunale Davide Bartalini.

Le critiche di Bartalini sono rivolte all’amministrazione comunale, che secondo il consigliere “sembra assistere in silenzio, al netto di qualche foto di ordinanza, a questa situazione. Mi sono fatto portavoce delle preoccupazioni dei cittadini e nelle settimane scorse ho sollevato ufficialmente la questione con la Asl, chiedendo attenzione su una serie di problematiche che, se non affrontate per tempo, rischiano di diventare croniche”.

“Un’iniziativa concreta – dice Bartalini -, nata dalla volontà di difendere i diritti del territorio e di stimolare un confronto istituzionale che, finora, è mancato. Mentre l’attuale sindaca e la giunta appaiono immobili e prive di iniziative, per non disturbare la Regione da cui dipendono, c’è chi come me conosce a fondo la realtà locale e continua a ricevere segnalazioni di criticità e a sollecitare risposte”.

“I cittadini – continua Bartalini – attendono segnali. In un momento delicato come questo, chi ha a cuore la salute pubblica non può permettersi di restare alla finestra. Sono certo che l’Asl, come ha sempre fatto nei cinque anni del mio mandato, non faccia cadere nel vuoto le nostre richieste”.