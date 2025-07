GROSSETO – Nuovo appuntamento con TuttoSagre, la nostra guida speciale alle sagre in provincia di Grosseto e in tutta la Maremma. Uno strumento prezioso che tutti i nostri lettori potranno consultare in ogni momento e in ogni luogo per trovare la loro sagra preferita. Qui trovate tutti gli appuntamenti in una sezione dedicata al tutto sagre: LINK

Il nuovo gruppo Facebook

Unu nuovo spazio dove trovare tutte le sagre migliore segnalate da Il Giunco: si chaiam Tutto Sagra in Maremma ed è il nuovo gruppo Facebook gratuito al quale ci può iscrivere e rimanere informati su tutte le sagre nella nostra provincia: CLICCA SU QUESTO LINK.

Segnala la tua sagra

L’invito è a tutti gli organizzatori a segnalarci la sagra del vostro paese inviando una mail a [email protected], indicando un numero di telefono per essere ricontattati, o mandando un whatsapp al numero 334.5212000.

Batignano recupera la Festa dello Gnocco

Dopo il maltempo della scorsa settimana torna per una sera la Festa dello Gnocco di Batignano: appuntamento per sabato 19 luglio. La tradizione gastronomica si rinnova con la Festa dello Gnocco, uno degli appuntamenti estivi più attesi nella piccola frazione del comune di Grosseto. Tutte le informazioni qui

A Castiglione torna l’Ecofesta “Tortelli e Calamari”: ecco tutto il programma

Si rinnova l’appuntamento con l’Ecofesta “Tortelli e Calamari”, organizzata dall’Asd Castiglionese, una delle società sportive storiche di Castiglione della Pescaia. Per il terzo anno consecutivo, in collaborazione con l’Hc Castiglione, si rinnova l’appuntamento. Tutte le informazioni qui

Castel del Piano accende l’estate con la Festa della Birra 2025

Si accende l’estate sull’Amiata: dal 17 al 20 luglio, Piazza Rosa Guarnieri Carducci a Castel del Piano si trasformerà in un grande piazzale del gusto e della musica per accogliere la Festa della Birra 2025, organizzata dalla Contrada del Monumento. Quattro giorni di buon cibo, birra a fiumi, musica dal vivo e tanto divertimento per tutte le età, con un programma ricchissimo che animerà le serate nel cuore del paese. Tutte le informazioni qui.

Monterotondo Marittimo celebra i sapori della tradizione: torna la Sagra della Pecora e del Maiale

L’estate porta con sé il profumo irresistibile delle grigliate e il richiamo delle tradizioni culinarie locali. A rispondere con entusiasmo è Monterotondo Marittimo, dove torna anche quest’anno la Sagra della Pecora e del Maiale, in programma dal 18 al 20 luglio e dal 24 al 27 luglio 2025, nella suggestiva Pista dei Castagni. Tutte le informazioni qui.

E ancora…

Ribolla (Roccastrada) sagra della ribollita 18-19-20 luglio.

Scansano Cena paesana il 19 luglio.

Marroneto (Santa Fiora) a tutta birra 18 luglio.

Giglio Campese sagra del totano 17 luglio

Giglio castello Giglio wine 19 luglio.

Boccheggiano l’Hamburgerata sotto i castagni 19 luglio

Roccalbegna festa della birra e dello gnocco 18-19-20 luglio.

San Martino Roccatederighi Festa della birra sotto i castagni 18 luglio.

Rispescia (Grosseto) Festa del cinghiale alla cacciatora. 4-6 luglio, 11-13 luglio, 18-20 luglio, 25-27 luglio, 1-3 agosto.