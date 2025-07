SCARLINO – Da martedì 22 luglio il servizio del nido d’infanzia comunale sarà nuovamente attivo. In attesa del pieno ripristino della sede abituale, l’accoglienza dei bambini e tutte le attività educative si svolgeranno nei locali della scuola dell’infanzia Rodari, situata accanto al nido.

Lo spostamento è stato possibile grazie alla disponibilità della direzione scolastica del Comprensivo Falcone e Borsellino. L’amministrazione comunale, a seguito del recente episodio della caduta di un pino nell’area del nido, ha inoltre disposto un controllo straordinario su tutte le alberature presenti nella zona, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza per bambini, educatori e famiglie.

Il servizio proseguirà regolarmente fino a giovedì 14 agosto, nel rispetto del calendario educativo estivo.

«Abbiamo lavorato per garantire la riapertura del servizio in tempi rapidi – dichiara la sindaca Francesca Travison – e parallelamente ci siamo attivati per effettuare tutte le verifiche necessarie sull’area verde che circonda il nido. Ringraziamo la direzione scolastica per aver permesso lo spostamento nella scuola dell’infazia. La sicurezza dei più piccoli è la nostra priorità assoluta ma abbiamo ritenuto necessario per rispondere alle esigenze delle famiglie dare continuità alle attività fino al termine previsto».