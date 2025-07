GROSSETO – Nasce a Grosseto il “Laboratorio delle idee”, un nuovo laboratorio civico con l’obiettivo di fare pre-politica e avvicinare i cittadini, in particolare i giovani, alle questioni politiche e sociali del territorio.

Il laboratorio, costituitosi nei giorni scorsi, è promosso da Concetta Relli, Francesca Dini, Barbara Chelli, Patrizia Cassisa Mirella Pastorelli, Nuzzo Loredana, Valentina Ciacci, Giorgio Signori, Benito Bromo, Brunero Bernini, Amedeo Gabbrielli, Valerio Pizzuti, Franca Viti, Maria Grazia Trani, Anna Del Vacchio, Salvatore Anastasi, Stefano Dragoni, Sergio Ceccacci.

“Il gruppo si propone di costruire un vero e proprio ponte tra politica e cittadini, ascoltando le istanze della comunità e promuovendo una nuova stagione amministrativa improntata su responsabilità, dialogo e concretezza – dicono dal laboratorio -. L’età media del nostro Comune è già più alta della media nazionale, e l’emigrazione giovanile è un problema che non possiamo più permetterci di ignorare. Vogliamo dare ai nostri ragazzi motivi per restare, investendo su lavoro, formazione e inclusione”.

“Tra i pilastri del progetto politico si evidenziano: politiche giovanili per il lavoro, per invertire la tendenza all’emigrazione e creare nuove prospettive occupazionali; una scuola per il lavoro e l’uguaglianza, rafforzando l’orientamento scolastico e professionale, valorizzando gli istituti tecnici e professionali, sviluppando nuovi percorsi su digitale, green economy, sport e intelligenza artificiale, e promuovendo l’equità di genere; sviluppo economico locale, con particolare attenzione al settore agricolo e al sostegno delle imprese; tutela dell’ambiente, grazie a progetti concreti finanziati con i Fondi di coesione, in collaborazione tra Comune, Regione e Governo”.

“Centrale sarà la partecipazione diretta dei cittadini attraverso le consulte comunali/provinciali e percorsi condivisi, per garantire scelte realmente rispondenti ai bisogni del territorio – concludono i promotori -. Riteniamo imprescindibile la salvaguardia dell’ambiente e il rilancio della nostra economia locale. Solo un’amministrazione stabile, trasparente e partecipata può rispondere alle necessità della comunità”.