MARINA DI GROSSETO – A seguito delle analisi effettuate da Arpat Toscana sui campioni di acqua prelevati il 15 luglio presso la stazione di monitoraggio dell’area di balneazione “Lato nord Foce S. Rocco”, il Comune di Grosseto ha disposto, con ordinanza sindacale, il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa a nord della foce di San Rocco, tra il Porto della Maremma e lo stabilimento “La Vela”.

“Il provvedimento – dicono dal Comune -, adottato in data odierna, si è reso necessario in via precauzionale a tutela della salute pubblica, a seguito del superamento dei limiti di legge previsti per la qualità delle acque. L’area interessata si estende indicativamente tra il lato nord del Porto della Maremma e il lato sud dell’area ombrelloni dello stabilimento balneare “La Vela” in località Marina di Grosseto. Il divieto rimarrà in vigore fino alla comunicazione da parte di Arpat dell’avvenuto ripristino delle condizioni di balneabilità”.

“La segnaletica relativa al divieto è in fase di installazione presso gli accessi al mare, sia nelle aree libere che presso gli stabilimenti balneari ricompresi nel tratto in questione, in modo da garantire la massima informazione a cittadini e turisti.

L’amministrazione comunale si impegna a fornire tempestivi aggiornamenti”.