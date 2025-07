GROSSETO – Un risultato storico per l’Atletica Grosseto Banca Tema, che si qualifica per la Finale Oro dei Campionati di Società Allievi 2025: il team biancorosso si trova infatti al sesto posto delle graduatorie nazionali dopo il periodo di qualificazione, davanti a compagini storiche dell’atletica italiana come Fiamme Gialle, Atletica Bergamo, Cus Torino e Atletica Riccardi Milano.

“Era dal 1994 che non raggiungevamo tale risultato – commenta il direttore tecnico Fabio Olivelli – di quella squadra facevano parte atleti del calibro di Andrea Giannini, Fabrizio di Cesare e Simone Zeppo”, tutti atleti che negli anni seguenti avrebbero intrapreso la carriera professionistica.

Sabato 27 e domenica 28 settembre, l’impianto di Modena ospiterà la fase finale della rassegna che metterà in palio lo Scudetto Allievi alla presenza delle migliori 12 società dello stivale. L’Atletica Grosseto Banca Tema si presenterà con una squadra comprendente numerosi campioni italiani in carica, uno tra tutti Mattia Bartolini che, dopo il terzo titolo italiano di categoria consecutivo, tra pochi giorni prenderà parte agli EYOF di Skopje timbrando la seconda presenza con la nazionale.

Ma fanno parte della squadra, che a maggio ha dominato la finale regionale salendo sul gradino più alto del podio, anche Gabriele D’Amico, campione italiano in carica a livello indoor sui 200m e anche lui in maglia azzurra lo scorso inverno a Metz, Riccardo Rabai, campione italiano Cadetti nella marcia e quarto alla recente rassegna tricolore di Rieti, e Thomas Nencini, che dopo aver vinto lo scorso anno il titolo italiano Cadetti sui 300hs ha sofferto di alcuni problemi fisici che non gli hanno però impedito di aprire questa stagione con un notevole 49.58m sui 400m, miglior crono italiano stagionale tra i nati nel 2009, arricchito da un 11.19 sui 100m e 22.72 sui 200m, tutte prestazioni al di sotto degli standard di qualificazione per i campionati italiani individuali.

“La nostra squadra può vantare quattro campioni italiani – aggiunge Olivelli – senza scordare che a Modena saranno impegnati anche Anselme Faragli, tra i migliori Allievi d’Italia nel Decathlon, che è già stato protagonista con la staffetta 4x400m ai campionati nazionali di categoria insieme a Nicholas Nencini, gemello di Thomas, Giulio Crocetti, Niccolò Sonnini e Pietro Paolini. Poi l’ostacolista Daniel Dante Merli e i mezzofondisti Filippo Bonucci e Pietro Colombo, atleti che nelle ultime due stagioni sono stati capaci di collezionare titoli toscani e partecipazioni alle rassegne tricolori”.

“I risultati fin qui ottenuti evidenziano che la società a livello giovanile è tra le migliori d’Italia – conclude il presidente Adriano Buccelli – All’interno dell’Atletica Grosseto Banca Tema possiamo vantare degli ottimi allenatori specialisti in tutti i settori, che nel corso degli anni hanno sempre creduto nelle potenzialità dei nostri atleti”.

L’appuntamento è quindi per l’ultimo weekend di settembre quando a Modena sarà l’Atletica Studentesca Milardi di Rieti a presentarsi con i favori del pronostico davanti all’Atletica Vicentina e al Cus Pro Patria Milano ma, in virtù del regolamento della finale che premia i singoli piazzamenti del weekend di gara, tutto potrà essere rimescolato (foto Grana/Fidal).