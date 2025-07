Foto di repertorio

GROSSETO – Si arricchisce di un difensore centrale la campagna acquisti del Grifone. In arrivo in Maremma c’è Duccio Brenna, classe 1998, ex capitano del Livorno, roccioso e uomo squadra. Per lui oltre 200 presenze in Serie D e 30 in Serie C, dopo una carriera spesa tra San Donato Tavarnelle e Livorno, due piazze importanti del calcio toscano.

“Brenna ha già vinto due campionati con mister Indiani – ha diramato la società unionista – una garanzia di solidità ed esperienza per la retroguardia biancorossa. Un leader silenzioso, uno che parla con i fatti. E ora pronto a farlo sotto la curva dello Zecchini”.