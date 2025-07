GROSSETO – Il Comitato per la Vita ha recentemente sostenuto e finanziato con convinzione il progetto “Caring Massage”, promosso dalla Usl Toscana Sud Est. Si tratta di un’iniziativa innovativa, pensata per offrire sollievo, ascolto e vicinanza alle persone che vivono situazioni di fragilità, come i pazienti oncologici e i loro familiari.

Ma cos’è esattamente il Caring Massage?

Non si tratta semplicemente di una tecnica, bensì di un vero e proprio strumento relazionale. Alla base vi è una gestualità attenta, rispettosa e consapevole, che pone al centro la comunicazione e la presenza. Attraverso un tocco delicato e a pressione moderata, il Caring Massage risponde al bisogno profondo di riconoscimento, conforto e sicurezza delle persone in condizioni di vulnerabilità.

Questa forma di contatto terapeutico riconosce e valorizza la dimensione corporea e affettiva della cura, integrando competenze professionali con umanità e sensibilità. È utile nella gestione dello stress psicofisico, dell’ansia, del dolore acuto e cronico, dei disturbi del sonno, e nel recupero del rapporto con il proprio corpo dopo traumi o lunghi periodi di immobilità.

Grazie alla collaborazione tra il Comitato per la Vita e gli infermieri dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, il progetto è già operativo e ha raggiunto risultati significativi:

24 infermieri ospedalieri e territoriali sono stati formati nelle tecniche di caring touch attraverso tre giornate formative specifiche e una giornata di sensibilizzazione aperta a tutto il personale dell’Unità Operativa di Oncologia.

È stato attivato a pieno regime l’ambulatorio Caring Massage, uno spazio accogliente e gratuito dove pazienti e familiari possono ritrovare benessere e ascolto.

È nata una vera e propria comunità di pratica, composta da professionisti motivati che condividono esperienze, crescono insieme e portano avanti un approccio sempre più umano alla cura.

Il Caring Massage è la dimostrazione concreta di come professionalità e sensibilità possano fondersi per fare davvero la differenza nella vita delle persone. Caring Massage è stata un’iniziativa della Asl Toscana Sudest resa possibile grazie al contributo economico del Comitato per la Vita; la responsabile del corso è la dottoressa Beatrice Pisani.

Gli altri progetti del Comitato per la Vita

Il Comitato per la Vita, in stretta collaborazione con il reparto di Oncologia Medica dell’Ospedale della Misericordia di Grosseto, continua a sviluppare e sostenere altri progetti dedicati esclusivamente a pazienti oncologici in terapia, uomini e donne, sempre con il supporto di professionisti specializzati: “Un Sorriso per la Vita” – Un laboratorio di bellezza pensato per aiutare le donne a riscoprirsi allo specchio e dentro di sé, ritrovando autostima e femminilità. Dance for Oncology – In collaborazione con l’associazione fondata da Carolyn Smith, offre corsi gratuiti di danza studiati appositamente per pazienti oncologici, con l’obiettivo di migliorarne il benessere psico-fisico e restituire energia e gioia attraverso il movimento. Corso di Yoga – Un percorso per ristabilire equilibrio tra corpo e mente, aumentare la consapevolezza di sé e imparare a gestire il dolore e le emozioni.

Tutti i progetti sono gratuiti e pensati per offrire un supporto concreto e integrato al percorso terapeutico, nel rispetto della persona e delle sue esigenze.

Il Comitato per la Vita – Organizzazione di Volontariato – è attivo dal marzo 1983 e da oltre 42 anni si impegna con passione per essere vicino ai malati di cancro, sostenendo la prevenzione, la diagnosi, la cura e, soprattutto, la qualità della vita.