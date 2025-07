Un’auto con a bordo una famiglia di stranieri ha perso il controllo e si è schiantata contro un grosso palo della luce in cemento, provocando il ferimento di tre persone.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria e l’elisoccorso Pegaso. Il ferito più grave è un bambino di 13 anni, trasportato in codice rosso al CTO di Firenze con l’elicottero. I genitori del ragazzo, entrambi feriti in modo meno serio, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto per accertamenti.

I carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi e per ricostruire la dinamica, al momento ancora da chiarire. Non risultano coinvolti altri veicoli.