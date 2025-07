GROSSETO – Tre anni dopo, il ricordo è ancora vivo in chi ha voluto loro bene. Il 14 luglio 2022 in un tragico incidente stradale morivano i ciclisti Nilo Maldini, Roberto Seripa e Antonio Panico. Anche quest’anno gli amici del gruppo ciclistico Euro Team, storica società ciclistica affiliata Uisp, hanno portato un mazzo di fiori nel cippo che ricorda i tre cicloamatori in via Giusti, dove erano soliti ritrovarsi prima delle loro pedalate. Amici e familiari si sono uniti in un momento di raccoglimento e di condivisione per ricordare Nilo, Roberto e Antonio.