ORBETELLO – A partire da domani, 17 luglio alle 12, una parte della spiaggia del Cannone di Talamone sarà riaperta all’accesso di cittadini e turisti: a disporlo il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, dopo il via libera arrivato dai professionisti incaricati dall’ente di eseguire le opportune verifiche.

In seguito alle frane avvenute in conseguenza del maltempo, a maggio scorso il sindaco aveva dovuto chiudere l’accesso alla spiaggia: «In attesa – sottolinea Casamenti – degli interventi di messa in sicurezza che spettano alla Regione Toscana. Nonostante ciò, come amministrazione comunale ci siamo impegnati per capire se potevamo garantire l’accesso almeno a una parte della spiaggia, quella non interessata dalle frane, ma per farlo erano necessari approfondimenti tecnici».

In seguito all’interdizione dell’accesso, l’amministrazione ha quindi commissionato, a spese del Comune, uno studio per verificare che la spiaggia potesse essere riaperta in sicurezza purché parzialmente: «Abbiamo affidato le verifiche del caso – spiega il sindaco – a dei tecnici qualificati, tra cui un geologo, e la relazione ha dato esito positivo per permettere la parziale riapertura. Per questo, con la supervisione dei nostri uffici e del consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi, stiamo provvedendo a delimitare le aree accessibili che, da domani, saranno riaperte al pubblico».

Le aree accessibili

L’indagine geologica come si legge in quella che, tecnicamente, è una rettifica dell’ordinanza di chiusura disposta a maggio, ha evidenziato «la possibilità di rimodulare il divieto previsto dall’Ordinanza 124/2025 come di seguito specificato: 1. è consentito l’accesso alla scalinata per la discesa a mare limitatamente al ramo che si estende verso ovest, lato faro; 2. la rampa della scalinata verso est ed il tratto di spiaggia che si estende dal suo arrivo fino alla Torre dell’Arsenale restano interdette, chiuse fisicamente e segnalate con apposito divieto; 3. è, altresì, consentito l’accesso al tratto di spiaggia che si estende dall’arrivo della rampa ovest, lato faro fino alla delimitazione con barriera metallica apposta trasversalmente alla spiaggia stessa prima dell’inizio del versante in frana; 4. l’ordinanza 124/2025 resta invariata per quanto attiene l’accesso alla spiaggia lato est fino alla Torre dell’Arsenale e per la rampa che vi accede».

«Una parte della spiaggia – conclude Casamenti – resta, quindi, interdetta all’accesso. Nel frattempo, nonostante questa parziale riapertura, ci auguriamo che nel più breve tempo possibile i lavori di messa in sicurezza vengano effettuati dalla Regione. Da parte nostra, come Comune di Orbetello, siamo disponibili a effettuare i lavori, qualora la Regione decida di delegarci e di concedere il finanziamento necessario. Per l’importante risultato comunque raggiunto oggi, desidero ringraziare il personale dei nostri uffici e il delegato Berardi».