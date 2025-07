GROSSETO – Straordinario successo tricolore per le donne del Ct Manetti di Grosseto. La squadra biancorossa di doppio femminile ha recentemente vinto il titolo nazionale del campionato a squadre TPRA di tennis.

Un’avventura bellissima ed esaltante, iniziata con le fasi nazionali a Portorose in Slovenia dal 10 al 14 luglio, dove le grossetane vi hanno fatto parte grazie alla vittoria del campionato regionale toscano che si è svolto in inverno.

“Ci tenevamo a ringraziare tutti i grossetani appassionati di tennis- ha diramato la società – che ci hanno supportato e il nostro sponsor Banca Tema, che ha collaborato nella realizzazione dell’impresa. Le ragazze partecipanti alla squadra sono state Francesca Benedetti, Laura Landeschi, Michela Zanaboni, Catia Salvafondi, Patrizia Cassisa, Silvia Rustighi, Alessandra Regat, Simonetta Manaschi e Beatrice Panichi”.

Immensa la soddisfazione per il Ct Manetti che ha portato a Grosseto il titolo nazionale.