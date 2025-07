SORANO – “La denuncia del sindaco di Sorano, Ugo Lotti, conferma ciò che da tempo stiamo dicendo: la sanità pubblica in provincia di Grosseto è trattata come un peso, da alleggerire pezzo dopo pezzo. La decisione di chiudere il reparto di Medicina dell’ospedale di Pitigliano, peraltro in piena estate, è gravissima. Costringe i pazienti a viaggi estenuanti verso Grosseto o Orbetello, con enormi disagi anche per le famiglie”.

A dirlo è il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci.

“È inaccettabile che una scelta del genere sia stata presa senza coinvolgere minimamente il Comune di Sorano, che rappresenta un’area vasta e complessa. Non solo. Le giustificazioni tecniche addotte per la chiusura non convincono: ci sono spazi alternativi, soluzioni praticabili. Ma, ancora una volta, si è preferito chiudere, tagliare, eliminare. Siamo vicini al sindaco Lotti e a tutta la comunità di Sorano. È ora che la Regione Toscana smetta di ignorare le specificità del nostro territorio. La sanità pubblica deve essere un diritto garantito ovunque, non un privilegio per chi vive nelle grandi città”.

A intervenire è anche Giuseppe Dominici, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Colline del Fiora, che esprime pieno sostegno al sindaco Lotti e al presidente provinciale Luca Minucci, sottolineando la gravità della situazione: “Se il sindaco Gentili ha dato il proprio assenso a questa operazione, che per noi è irresponsabile, vogliamo pensare che sia almeno in possesso di una garanzia scritta da parte del direttore generale dell’Asl, nella quale sia indicata una data certa per la riapertura del reparto di Medicina. Altrimenti siamo davanti all’ennesima promessa a vuoto, sulle spalle dei cittadini”.

Dominici lancia anche una provocazione concreta: “Chi pagherà le spese per gli spostamenti forzati dei cittadini verso Grosseto? Chi risarcirà i disagi causati da una decisione presa senza ascolto e senza buon senso? Il Comune? L’Asl? O, come sempre, non pagherà nessuno?”

Sulla stessa linea anche Albano Carrucoli, vicepresidente del circolo FdI di Colline del Fiora e consigliere comunale di Sorano, che ribadisce il pieno sostegno al sindaco Lotti, al presidente provinciale Minucci e al presidente Dominici, definendo la chiusura del reparto “una scelta miope e dannosa per tutto il territorio”.

Infine, anche il circolo di Fratelli d’Italia di Manciano, tramite il coordinatore Enzo Vincio, si unisce al fronte del dissenso:

“A nome dei cittadini mancianesi – dichiara Vincio – voglio esprimere piena condivisione con la battaglia del sindaco di Sorano. È inaccettabile che i territori periferici continuino a essere penalizzati e depotenziati. La sanità deve garantire diritti a tutti, non solo a chi vive nei centri principali. Questa non è solo una battaglia di Sorano, ma di tutta l’area sud della provincia”.