CHIANCINAO TERME (SI) – Si è concluso con un buon risultato il Campionato Regionale Estivo Esordienti A, svoltosi presso la piscina di Chianciano. L’ASD Nuoto Grosseto, presente con un gruppo numeroso e ben preparato, ha ottenuto un sesto posto nella classifica generale a squadre, frutto di un lavoro costante durante tutta la stagione.

La squadra, accompagnata dal tecnico Fabrizio Menghini, ha affrontato tre giornate di gare intense, portando a casa diversi piazzamenti individuali e buoni risultati anche nelle staffette.

I risultati più significativi

Aurora Pintauro

Tra le atlete che si sono distinte c’è sicuramente Aurora Pintauro, che ha ottenuto cinque medaglie:

– Argento nei 400 misti e negli 800 stile libero

– Bronzo nei 100, 200 e 400 stile libero

Una partecipazione solida e costante, che ha dato un contributo importante alla squadra.

Amelia Neri

Anche Amelia Neri ha offerto prestazioni convincenti, salendo sul podio in quattro gare:

– Argento nei 400 misti, 100 rana e 200 rana

– Bronzo nei 200 misti

Giorgio Cavalletti

Nel settore maschile, Giorgio Cavalletti ha ottenuto due buoni piazzamenti:

– 4° nei 1500 stile libero

– 5° nei 400 misti

Gabriella Buro

Buoni riscontri anche da Gabriella Buro, che ha chiuso:

– 6ª nei 400 e 800 stile libero

Gaia Daviddi

Va segnalato anche il sesto posto nei 200 farfalla di Gaia Daviddi, a conferma del buon livello complessivo della squadra femminile.

Tutti gli atleti in gara

Oltre agli atleti già citati, hanno partecipato e contribuito al punteggio finale anche:

– Agata Randazzo

– Aurora Giada Praderio

– Sole Sandonà

– Maria Francesca Stratu

– Ginevra Zilli

– Leonardo Dolenti

– Cesare Lombardi

– Matteo Lupetti

– Alessandro Pieri

– Matteo Andrei Vasile

Il gruppo ha affrontato tutte le principali discipline: stile libero, dorso, rana, farfalla e misti, raccogliendo esperienze utili per la crescita personale e sportiva.

Il gruppo Esordienti A della Nuoto Grosseto ha mostrato impegno, spirito di squadra e buone capacità tecniche. I risultati ottenuti a Chianciano rappresentano un punto di partenza per i prossimi obiettivi. Ora, per gli atleti, è tempo di un po’ di riposo, prima di tornare a lavorare in vista della nuova stagione.