PRINCIPINA MARE – Si è svolta questa mattina, mercoledì 16 luglio, a Principina a Mare una mattinata all’insegna dell’impegno ambientale e della cittadinanza attiva, promossa da Legambiente in collaborazione con il Comune di Grosseto e Unicoop Tirreno. Un’iniziativa partecipata e sentita, che ha visto la presenza di numerosi volontari, famiglie e bambini, uniti dall’obiettivo comune di valorizzare e proteggere un tratto prezioso del litorale maremmano.

La giornata è iniziata di buon mattino con il ritrovo presso il punto vendita InCoop del paese e la successiva partenza per la pulizia della spiaggia e della pineta nei pressi del Bagno Oasi. I partecipanti si sono impegnati con entusiasmo nella raccolta dei rifiuti abbandonati, contribuendo concretamente alla salvaguardia di uno degli angoli più belli del nostro territorio, minacciato dall’incuria e dalla mancanza di rispetto per l’ambiente.

A seguire, la spiaggia si è trasformata in uno spazio di gioco e apprendimento grazie ai laboratori educativi dedicati ai più piccoli, che hanno potuto scoprire in modo creativo l’importanza della sostenibilità e della tutela della natura.

E poi la conferenza stampa che ha rappresentato un importante momento di riflessione pubblica sul valore delle azioni locali e condivise nella lotta contro il degrado ambientale a cui hanno partecipato Angelo Gentili, segreteria nazionale di Legambiente, Erika Vanelli, assessora all’ambiente del Comune di Grosseto, e Irene Rossi, responsabile area soci di Unicoop Tirreno.

Durante il suo intervento, Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente ha sottolineato come la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, soprattutto delle giovani generazioni, siano fondamentali per costruire un futuro sostenibile, come lo sono le sinergie con il Comune di Grosseto, fondamentale alleato sul territorio, e con Unicoop Tirreno..

“Abbiamo bisogno – ha dichiarato Gentili – di rafforzare la cultura ecologica partendo proprio dai territori. Iniziative come quella di oggi dimostrano che con piccoli gesti, ma con grande partecipazione, si possono ottenere risultati concreti. Coinvolgere i bambini, le famiglie e i volontari significa seminare consapevolezza, perché il cambiamento vero si costruisce dal basso, con passione e responsabilità condivisa.”

“Queste sono iniziative – ha dichiarato l’assessora Vanelli – che ci riempiono di orgoglio, che non bastano mai, e rinnovo l’invito che io come assessore sono sempre pronta a creare e a recepire queste iniziative perché questi interventi sono efficaci solo se accompagnati da una partecipazione attiva della cittadinanza. Abbiamo un grande patrimonio naturale con un importante valore turistico ed economico, per cui dobbiamo prendercene cura in tutti i modi possibili.”

“Collaboriamo con Legambiente per la realizzazione di FestAmbiente da ormai molti anni, ma quest’anno – ha dichiarato la responsabile area soci Unicoop Tirreno, Rossi – abbiamo deciso di andare oltre al semplice sostegno economico, strutturando un’ iniziativa condivisa fruibile sul territorio non solo dai nostri soci, e soprattutto in linea con uno dei nostri maggiori obiettivi, ovvero il rispetto per l’ambiente. Questa iniziativa si inserisce in un panorama più ampio di eventi di questo tipo organizzati da Unicoop Etruria; per fare un esempio restando nei dintorni, è del mese scorso la pulizia della spiaggia di Marina di Campo, mentre col termine della stagione balneare ne verrà organizzata una su Follonica.”

L’iniziativa rappresenta una delle tappe del percorso che conduce alla nuova edizione di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente, in programma ad agosto nel cuore della Maremma, che da anni unisce cultura, ecologia, musica e impegno civile.