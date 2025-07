BAGNO DI GAVORRANO – Mosse di mercato per il Follonica Gavorrano, che ufficializza l’arrivo di Giulio Giordani. Classe 1994 e nato ad Anzio, Giordani è un attaccante che può giocare sia nel ruolo di seconda punta, che è la sua posizione naturale, ma anche in quello di trequartista e di prima punta, ricoprendo in pratica tutti i ruoli offensivi.

Cresciuto nelle giovanili del Siena, ha giocato l’ultima stagione iniziando con la maglia del Livorno (dove era arrivato nell’estate del 2023), passando poi nel mercato invernale al Matera.

Nel suo percorso prima di arrivare al Follonica Gavorrano ha vestito anche le maglie di Pistoiese, Savoia, Triestina, Sporting Recco, Ghivizzano, San Donato, Aglianese e Montevarchi, collezionando circa 300 presenze in Serie D e oltre 60 in Serie C, segnando complessivamente una novantina di gol in carriera. Un giocatore duttile che si affida molto all’istinto ma anche alle direttive del mister, che può attaccare la profondità e giocare anche tra le linee.

Adesso l’approdo in Maremma, carico per la nuova stagione con i colori del team minerario. “Sono molto contento e molto carico, voglio ripagare la fiducia del direttore e della società – ha commentato Giordani – Conosco come si lavora in questa squadra, il progetto e le persone che ne fanno parte, sanno fare calcio. Ci sono tutte le componenti per fare bene. Della proprietà me ne hanno sempre parlato tutti bene, è una cosa importante per raggiungere gli obiettivi. Ho già giocato con alcuni ragazzi della rosa, altri li conosco e sono tutti giocatori importanti. Ritrovo con piacere Lorenzo Remedi, il Follonica Gavorrano è una realtà che tutti conoscono e non ha bisogno di presentazioni. Anche se sono originario di Anzio vivo in Toscana da parecchi anni, poi a Follonica e Gavorrano si sta bene sia in campo che fuori. Porto tanto entusiasmo, serietà e professionalità, sono una persona che riesce a trasmettere tanta carica ai compagni. La continuità serve in tutta la stagione, l’equilibrio è fondamentale, tanto passa dall’entusiasmo e vince chi sa tenere continuità sia in settimana che la domenica. Quindi seguiremo il mister come soldatini, gli obiettivi sono importanti e vogliamo raggiungerli”.

Poche ore prima invece, l’arrivo in biancorossoblù del centrocampista Lorenzo Remedi. Anche per lui si tratta di un gradito ritorno: il classe 1991 ha infatti vestito più volte in carriera la maglia del Gavorrano. La prima risale alla stagione 2016/17, passando poi a metà annata al Modena in Serie C, poi ancora a Gavorrano a novembre 2017 fino al termine della stagione sempre in Serie C, andando poi alla Pro Piacenza l’anno successivo. Per lui tanta esperienza e tante maglie indossate oltre a quelle già citate, a partire da quella del Livorno con cui ha mosso i suoi primi passi, fino a quelle del Pontedera, della Nocerina, della Torres, della Fortis Juventus, dell’Arezzo, del Giana Erminio, del Rimini, dell’Aglianese, del Lentigione e del Mobilieri Ponsacco, giocando poi l’ultima stagione appena conclusa con il Prato.

Centrocampista centrale e mezzala abile in diverse zone della metà campo, per lui in totale un centinaio di presenze in Serie C e circa 200 in Serie D.

“Sono molto contento di tornare, conosco benissimo la famiglia Mansi – ha commentato – La società è seria e ambiziosa, è un fiore all’occhiello sicuramente del panorama toscano, ma anche a livello nazionale. Ringrazio il mister, con cui avevo già lavorato ad Agliana, con lui sarà il terzo anno insieme. E ringrazio il direttore che ho avuto la fortuna di conoscere, anche lui è una persona preparata e ha voglia di fare bene, quindi ci sono tutti i presupposti per poter fare una grande annata. Conosco anche i giocatori già presenti in rosa e di certo non li scopro io, non hanno bisogno di presentazioni. Quando è arrivata la chiamata della società non ho avuto dubbi, ho voglia di far bene e dare una mano a raggiungere gli obiettivi, qua c’è un progetto importante. Spero di essere da esempio per aiutare anche i più giovani, sono un lavoratore e mi piace stare sul campo. Ho ancora ambizioni e voglia di migliorarmi, a 34 anni c’è ancora tempo per raggiungere degli obiettivi e soprattutto per crescere”.

Prima di Giordani e Remedi sono approdati a Bagno di Gavorrano i difensori Gino Bernardini e Alain Fremura, i centrocampisti Simone Marino e Tommaso Bianchi il portiere Francesco Pacini; confermato Fabrizio Lo Sicco.