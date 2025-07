Foto di repertorio

SCARLINO – Il sindaco Francesca Travison ha firmato oggi, mercoledì 16 luglio, l’ordinanza che dispone il divieto temporaneo di balneazione nelle aree di Nord Emissario, Sud Emissario e Nord Fiumara.

La decisione è stata adottata in seguito alla nota ufficiale dell’Arpat, pervenuta al protocollo comunale oggi, che comunica il superamento dei limiti di escherichia coli rilevato nei campioni di acqua di mare prelevati il 14 luglio nelle tre stazioni di monitoraggio. In particolare, nella zona di Nord Fiumara sono stati registrati valori oltre soglia anche per quanto riguarda gli enterococchi intestinali.

Con l’ordinanza, il Comune ha disposto l’installazione di apposita cartellonistica informativa nei pressi delle aree interessate, come previsto dalla normativa vigente, e ha trasmesso il provvedimento agli enti e agli uffici competenti per gli ulteriori accertamenti del caso.

“La misura resterà in vigore fino a nuova comunicazione da parte delle autorità sanitarie e ambientali, in attesa del ripristino dei parametri di qualità delle acque – dichiarano dal Comune -. L’amministrazione comunale invita residenti e turisti a rispettare i divieti in vigore e si impegna a fornire aggiornamenti sull’evoluzione della situazione”.