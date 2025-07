GROSSETO – E’ pronta partire la campagna abbonamenti 2025/2026 dell’Us Grosseto “Con orgoglio e passione”. Fissata a lunedì 21 luglio l’apertura ufficiale per “una stagione tutta da vivere, uno stadio da riempire, una città da onorare – ha diramato la società unionista – E’ una campagna fortemente identitaria, che affonda le radici nei valori di Grosseto: appartenenza, determinazione e amore per il biancorosso. Siamo Grosseto. Siamo il Grifone.

Unisciti a noi”.

E’ fresca di giornata l’ufficialità dell’arrivo di un altro tassello importante per costruire una squadra ambiziosa. Si tratta di Federico Ampollini, difensore solido, esperto e affidabile con 47 presenze in Serie C con le maglie di Rende e Legnago, 138 gettoni in Serie D con Seregno e Follonica Gavorrano, e un’importante partecipazione alla Viareggio Cup da sotto età con la maglia della Rappresentativa di Serie D.

Ampollini ritrova a Grosseto due volti noti: il direttore generale Filippo Vetrini, che lo portò a Gavorrano nel 2020 e il roccioso Dierna, con cui ha formato una coppia difensiva tra le più forti della serie D per due stagioni. Grinta, leadership e senso della posizione per Federico, che si legherà all’US Grosseto 1912 fino al 30 giugno 2028.