Aprire un bar è una scelta che rappresenta la realizzazione di anni di sogni per chi ama stare a contatto con le persone e desidera mettere questo aspetto al centro della propria vita lavorativa. Quando si decide di rendere tutto concreto, bisogna fare i conti con gli aspetti complessi della gestione di un business di questo tipo: in Italia, ogni anno, chiudono in media 12000 bar, che soccombono per diversi motivi, tra cui le difficoltà nel far fronte alla concorrenza.

Per fortuna, esistono diversi suggerimenti da considerare quando si punta a promuoversi distinguendosi dai competitor.

Individua la tua usp

Usp: unique selling proposition. In queste tre parole, è racchiuso uno dei capisaldi del marketing. Sì, hai capito bene: si tratta di un aspetto che va oltre la qualità dei prodotti e che invita a focalizzarsi su come si migliora la vita delle persone a cui si propone il prodotto o il servizio. Nel caso di un bar, si può puntare sul comfort dell’ambiente, sulle emozioni che questa atmosfera è in grado di suscitare, senza dimenticare il potere evocativo dei sapori e dei profumi.

Ovviamente alla base di tutto deve esserci uno studio approfondito del tuo target. Devi capire quali problemi ha e se, quando deve risolverli, adotta strategie di evitamento di specifiche situazioni o preferisce, invece, andare incontro a qualcosa di nuovo.

Racconta la tua storia

Un bar non è un semplice luogo dove fermarsi per prendere un caffè. Si tratta di uno spazio di socialità e condivisione, dove le persone, molto spesso, esternano dettagli profondi della propria vita, si sfogano, gioiscono, raccontano i propri sogni. Alla luce di ciò, per far sentire ancora più a proprio agio i clienti che varcano la soglia del locale, può avere il suo perché mettere in primo piano un approccio all’insegna dello storytelling.

Si possono includere dettagli sulla storia aziendale – tutti i percorsi hanno dietro qualcosa di speciale da raccontare, basta farsi aiutare dai professionisti giusti a trovare l’angolazione – nel menù, sia nella presentazione, sia attraverso nomi di cocktail, miscele di caffè, cappuccini particolari.

Merchandising

Nel momento in cui il brand è sufficientemente forte, si può fare un ulteriore passo per promuovere il proprio bar in maniera davvero efficace: quello del merchandising.

Per testare il polso del mercato si può partire con piccoli oggetti di cancelleria, per poi arrivare all’abbigliamento. Essenziale in tal caso è rivolgersi a negozi online specializzati.

Come si può vedere su https://www.gedshop.it/uomo-felpe-personalizzate, una delle pagine più visitate di quello che, di fatto, è l’e-shop più famoso in Italia quando si parla di capi di abbigliamento e accessori personalizzabili con logo aziendale, nel caso delle felpe da uomo, capi che vanno tantissimo negli ultimi due anni, ci sono alternative di tutti gli stili, anche eleganti.

Di esempi di bar che, mettendosi in gioco con linee di abbigliamento brandizzate, hanno fatto fortuna se ne potrebbero chiamare in causa diversi. Uno su tutti? Un certo Hard Rock Caffè, con le sue iconiche magliette.

Magari non si entrerà nell’immaginario di generazioni e generazioni ma si riuscirà a staccare i competitor che puntano solo sul caffè buono (cosa importante, ma non l’unica da considerare).

Mostre d’arte

Il trend del momento è molto chiaro: anche nei bar, negli alberghi e nei ristoranti più semplici, la presenza di opere d’arte è in grado di attrarre il cliente.

No, non si parla di collezionisti, ma di persone che hanno semplicemente voglia di riempirsi gli occhi di bellezza. Il consiglio è quindi quello di partire subito stringendo partnership con artisti emergenti della zona, in modo da ospitare le loro mostre e da far ruotare il più possibile le opere (sempre mantenendo, per quanto possibile, un filo conduttore tematico).