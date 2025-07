ISOLA DEL GIGLIO – Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 15 luglio, nelle acque antistanti via dell’Incrociata, nel comune di Isola del Giglio. Intorno alle 17 è stato richiesto l’intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est per il soccorso a una persona in mare.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di Isola del Giglio con medico a bordo e l’elisoccorso Pegaso 2. Attivate anche la Guardia costiera e la Polizia municipale per il coordinamento delle operazioni.

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, il medico ha purtroppo constatato il decesso dell’uomo, un 71enne. Al momento non sono note le cause precise del malore o dell’accaduto; saranno le autorità competenti a ricostruire cosa sia successo.