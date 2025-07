Il servizio di emergenza sanitaria 118 ha attivato i soccorsi, facendo intervenire sul posto un’automedica da Grosseto e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Roselle. Presenti anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e regolare la viabilità.

Il ciclista, un uomo di 34 anni, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2, con ferite di media gravità. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.