SORANO – “Non convince la chiusura di Medicina per due mesi”. Critici anche i consiglieri di minoranza Matteo Santarelli e Pierandrea Vanni sulla decisione dell’Asl.

“Quando con fondi Pnrr la Regione ha deciso di ampliare l’ospedale di comunità a Pitigliano non si è mai parlato che dovesse diventare l’unica attività presente – affermano -. Se Regione e Asl lo pensano in prospettiva sbagliano clamorosamente. La netta opposizione ad una simile ipotesi significa che deve permanere il reparto di medicina, finalmente potenziato dopo lunga penalizzazione, come gli ambulatori specialistici, che devono essere migliorati nella quantità e nella qualità, e pronto soccorso rafforzato”.

“Tutto questo a prescindere dalla chiusura temporanea per lavori del reparto di medicina (che non convince e non appare indispensabile come sostiene qualcuno) rispetto alla quale, oltretutto, le indicazioni della Asl sono generiche e non chiariscono un elemento essenziale – concludono Vanni e Santarelli -: nei due mesi di chiusura, dove sarà dirottato (bruttissima parola) chi ha bisogno di ricovero ospedaliero? E con quali garanzie?”.