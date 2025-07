GROSSETO – Martina Mancuso questa mattina, 15 luglio, ha discusso la sua tesi alla facoltà di medicina e chirurgia all’Università di Pisa con la professoressa Gargani Luna con il voto di 110 e lode con dignità di stampa.

La grossetana Martina Mancuso a 24 anni è dottoressa in medicina e chirurgia con 110 e lode e diritto di stampa.

Tanti complimenti da mamma Francesca, dalla sorella Miriam, dai parenti e da tutti gli amici per l’ottimo risultato ottenuto e per l’impegno e sacrificio dimostrato in questi anni di studio.