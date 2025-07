GROSSETO – Qui c’erano rifiuti di ogni tipo, sacchi, grandi quantità di scarti edili e veicoli abbandonati. Nel piazzale di via Rubino, dopo i primi interventi di pulizia erano rimasti in stato di totale abbandono due veicoli commerciali e una piccola utilitaria. Oggi, martedì 15 luglio, il Comune ha iniziato la rimozione dei tre veicoli, liberando definitivamente l’area dal degrado.

Stesso intervento anche in piazzale Laos dove, alle prime rimozioni dei rifiuti, oggi seguono quelle delle carcasse di veicoli lasciati in stato di abbandono.

L’azione si inserisce in un più ampio programma di pulizia e bonifica del territorio, portato avanti in sinergia con l’ufficio Ambiente, la Polizia municipale e gli operatori incaricati, per contrastare l’inciviltà e ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro nelle aree urbane. Nel mirino dell’amministrazione ci sarebbero prossimamente alcune aree di via Giordania, del Commendone e di Roselle, dove sono state riscontrare situazioni di degrado simili a quelle contro cui il Comune sta intervenendo oggi.

«L’eliminazione delle auto abbandonate è un intervento fondamentale – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Secondo la teoria delle “broken windows” o finestre rotte, macchine rotte avevano chiamato ulteriore degrado. Ed era più che necessario intervenire. Vogliamo tutelare il paesaggio urbano e rispondere alle segnalazioni dei cittadini, soprattutto in quelle zone più esposte a fenomeni di incuria. Ringraziamo tutti gli operatori per il lavoro costante e puntuale che portano avanti sul territorio»

«Oggi è solo l’inizio di una serie di interventi e mi preme anche sottolineare – aggiunge l’assessore all’ambiente Erika Vanelli – che demolire un veicolo ha dei costi non elevati. Forse chi abbandona auto o van o altri veicoli a motore questo non lo sa. Piuttosto che fare pagare alla collettività quello che viene abbandonato, perché non pagare circa 100 euro per il veicolo del quale non ci si vuole più servire? Invito tutti a un esercizio di civiltà, ne gioverà il decoro e la salute di una città intera»