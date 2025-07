CINIGIANO – Cresce la Rete Grobac, delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione di Maremma e dell’Amiata: nel corso dell’ultima commissione di sistema di Rete, infatti, è stato deliberato l’ingresso in rete anche della biblioteca comunale “Massimo Fabiani” di Cinigiano.

“Siamo molto felici di questo nuovo ingresso – dice Emiliano Rabazzi, presidente della Rete – che porta a venti il numero degli enti locali presenti nel nostro sistema con 19 biblioteche comunali e un archivio di ente locale, e che si unisce ai 13 altri istituti presenti. Il nostro desiderio, infatti, è di estendere ulteriormente quella che per noi è una grande biblioteca diffusa sul nostro esteso territorio, riuscendo a favorire l’ingresso anche degli altri 8 Comuni della provincia non ancora presenti. Crediamo, infatti, che essere all’interno della Rete sia un’opportunità da non perdere, perché consente di fornire ai cittadini una serie di servizi gratuiti, di favorire la circolarità e la diffusione di documenti, di mettere insieme risorse e di creare dei presidi di cultura e aggregazione preziosissimi”.

La biblioteca comunale “Massimo Fabiani” di Cinigiano si trova in un edificio storico, Palazzo Bruchi, nel piazzale Capitan Bruchi 3, a Cinigiano. “Siamo molto soddisfatti di essere entrati a far parte della Rete – dichiara il consigliere con delega alla Cultura Leonardo Meini – perché crediamo che rappresenti una importante opportunità per le persone che vivono nel nostro territorio”.

Il palazzo che ospita la biblioteca, donato al Comune dalla famiglia di notabili cinigianesi nel 1935, è stato interessato, nel 1999 da importanti lavori di ristrutturazione “che lo hanno portato all’antica bellezza – spiega il primo cittadino di Cinigiano Luciano Monaci –. Si tratta di un prestigioso edificio storico che, ai sensi della legge regionale 59/80, è inserito negli elenchi degli edifici da tutelare. La nostra biblioteca comunale è stata inaugurata nel 2004, nel piano seminterrato del palazzo e, nel 2019, è stata intitolata al nostro concittadino, Massimo Fabiani, persona sempre attiva nella vita culturale e sociale della comunità, presidente storico della pro loco di Cinigiano, consigliere comunale e assessore, fondatore del periodico di informazione “Fatti nostri”, scomparso prematuramente nel 2017. Oggi, con l’ingresso in Rete, siamo sicuri che questa struttura potrà arricchirsi e tornare ad essere un punto di riferimento e incontro per la comunità”.

La biblioteca comunale di Cinigiano si articola in tre salette, distribuite su una superficie complessiva di circa 120 metri quadri e dispone di una grande terrazza, di circa 150 metri quadri, con una vista unica sul paesaggio collinare. Si trova in un punto strategico del paese, centrale e vicino agli uffici del Municipio.

“Abbiamo deciso di lavorare in continuità con quanto fatto dalla precedente amministrazione comunale – continua Meini – e l’adesione alla Rete Grobac ci è sembrata una via segnata, in grado di portare avanti un progetto culturale di ampio respiro. La possibilità di essere in rete permette ai nostri utenti di fruire di un patrimonio di informazioni su vastissima scala. Il nostro progetto prevede, nei prossimi mesi, l’allestimento di vari settori: infanzia e adolescenza, dato che abbiamo sul territorio tre scuole dell’infanzia, due primarie e una secondaria, storia e tradizioni locali e narrativa, sia italiana che straniera, viste le importanti presenze turistiche che caratterizzano questa area”.

“Vorremmo rende – conclude il sindaco Monaci – la biblioteca un luogo vivo, vivibile e interessante soprattutto per i giovani, andando incontro anche alle esigenze delle famiglie. Desideriamo che la biblioteca ‘Massimo Fabiani’ diventi il centro propulsore di attività ludiche, didattiche, formative, anche e soprattutto in collaborazione con l’altra piccola, ma importante realtà del nostro territorio, la biblioteca di Sasso a Sasso d’Ombrone. In attesa che la biblioteca di Cinigiano apra i battenti con l’attività ordinaria, grazie anche al prezioso aiuto della Rete e alla consulenza della biblioteca Chelliana, centro di Rete, abbiamo lanciato l’iniziativa ‘Dai comprami un libro’, con la quale i cittadini possono presentare i propri suggerimenti e richieste per permetterci di implementare il patrimonio librario della nostra struttura”.