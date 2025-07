Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del comando di Firenze, che hanno operato con cesoie e divaricatori per estrarre le cinque persone intrappolate nell’auto. Una volta concluse le operazioni di soccorso, il medico ha purtroppo constatato il decesso dei tre uomini. La bambina è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso regionale Pegaso 3, mentre la donna è stata trasferita in codice rosso con Pegaso 1. A bordo del veicolo viaggiava anche un cane, deceduto nello scontro.

Il tratto dell’autostrada A1 Direttissima in direzione nord è stato completamente chiuso alla circolazione tra Firenzuola e Badia per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi condotti dalla Polizia Stradale, supportata dal personale di Autostrade per l’Italia. Sul posto anche un’autogru e una squadra aggiuntiva dei vigili del fuoco inviata dal comando di Bologna.

A causa dell’incidente si registrano lunghe code a partire dal casello di Aglio. I veicoli diretti verso Bologna devono uscire a Firenzuola, proseguire lungo la strada statale 65 della Futa e rientrare in autostrada a Sasso Marconi. In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia il percorso lungo la A1 Panoramica.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Nella stessa area, nella mattinata, era stata temporaneamente chiusa anche la A1 Panoramica tra Pian del Voglio e Aglio in direzione sud, a causa di un incendio boschivo.