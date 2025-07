GROSSETO – L’estate grossetana continua con un ricco calendario di eventi che interesseranno tutte le Mura medicee. Musica, cinema, dibattiti e arte si diffonderanno lungo vari spazi del circuito murario, coinvolgendo il pubblico con attività di carattere artistico, culturale ed intrattenimento. Questo grazie ad un progetto coordinato tra l’Istituzione Le Mura, Clan Aps e Cooperativa Le Vie.

“Un ringraziamento particolare all’Istituzione Le Mura, che si conferma ancora una volta come uno dei soggetti di promozione culturale più importanti del territorio – dichiara l’Assessore alla Cultura Luca Agresti –. Anche quest’anno, pur in assenza della disponibilità del Baluardo Fortezza (interessato da importanti lavori di riqualificazione) si è riusciti ad organizzare un calendario di eventi e manifestazioni di varia natura e di alto spessore culturale”.

“Siamo molto soddisfatti della programmazione offerta – dichiara il presidente dell’Istituzione Le Mura Alessandro Capitani – e siamo certi che cittadini e turisti sapranno godere di questa ricca programmazione di eventi. Anche quest’anno, infatti, l’Istituzione Le Mura ha concorso, con il suo operato e con il suo contributo economico, ad arricchire l’estate cittadina con una molteplicità di manifestazioni, mantenendo vivi luoghi iconici del monumento come il Giardino degli Arcieri e la troniera del Bastione Molino a Vento”.

Il programma di eventi estivi organizzato insieme a Clan Aps è ricco di appuntamenti legati soprattutto al cinema. Nel mese di luglio è in atto un appuntamento ormai consolidato: “CineCult”, la rassegna dedicata ai grandi film della storia del cinema. Nelle tre serate previste, sarà possibile immergersi in pellicole indimenticabili e lasciarsi travolgere dalla loro potenza narrativa e musicale. Alla proiezione del 9 luglio con “The Committments” fanno seguito i seguenti appuntamenti:

Mercoledì 16 luglio – “La febbre del sabato sera”: l’icona degli anni ’70, la disco music e la voglia di evadere con John Travolta in una delle sue interpretazioni più leggendarie.

Mercoledì 30 luglio – “Pink Floyd: The Wall”: opera visiva e sonora che trascende il cinema, un viaggio psichedelico tra alienazione e ribellione.

Dal 21 al 23 luglio, si prosegue con un’altra rassegna cinematografica denominata “CineMolino”. In queste tre serate saranno proiettati film che parlano di ambiente, diritti, futuro e attualità. Al termine di ogni proiezione seguiranno dibattiti e incontri con ospiti per approfondire i temi e costruire un percorso di consapevolezza condivisa. Nello specifico, saranno proiettati:

Flow – Un Mondo da Salvare (Oscar 2025 per il miglior film d’animazione): un racconto poetico sull’ecosistema minacciato, in una favola moderna che parla ai grandi e ai piccoli.

Junk – Armadi Pieni: un documentario shock sul fast fashion e le sue conseguenze ambientali e sociali, tra sfruttamento e spreco.

No Other Land (Oscar 2025 per il miglior documentario): un’opera potente sulle lotte quotidiane per la terra, l’identità e la dignità.

Un terzo ed ultimo appuntamento cinematografico è previsto dall’11 al 17 agosto, col ritorno di CineHub, una settimana di eventi curata da Mediateca Digitale della Maremma e Kansassiti, per raccontare il cinema nei luoghi della Maremma e far scoprire registi, artisti e storie locali. Anche quest’anno assisteremo ad un viaggio tra proiezioni, testimonianze e paesaggi.

Infine, dall’11 al 13 settembre torna l’evento cult dell’arte urbana cittadina, ovvero Trame Festival, giunto alla sua sesta edizione. Molino sarà il quartier generale di tre serate tra arte, musica e visioni di città, per riscoprire gli spazi urbani e immaginare nuovi modi di viverli, insieme a street artist, performer e musicisti.

Non di meno, al Giardino degli Arcieri il mese di luglio è stato inaugurato con la settima arte, grazie alla rassegna “Cinemura”: un calendario di quattro serate con proiezioni particolarmente avvincenti, in collaborazione con Clorofilla Film Festival, Mediateca Digitale della Maremma, Kansassiti e Storie di Cinema, nonché proiezioni dall’archivio della Mediateca Digitale della Maremma.

Spazio alla musica invece nel mese di agosto. Si inizia il 6 agosto con “Margini Warm up”: come suggerisce il titolo, sarà un concerto punk “di riscaldamento” al vero e proprio festival dedicato a questo genere musicale, oltre a musica rock, metal e cinema, ovvero “Margini fest” che scalderà il giardino degli Arcieri dal 28 al 31 agosto.

Dal 19 al 21 settembre invece torna la seconda edizione del “Cambio dell’armadio”: un evento incentrato sul tema dell’economia circolare, dove sarà possibile partecipare anche a laboratori di riuso creativo. Ultimo appuntamento il 27 settembre con “Il Giardino visibile”: una festa di fine stagione in occasione della Notte visibile della Cultura.